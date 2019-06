Convocatoria a los candidatos FORJA pasó por la Cámara de Comercio

Mart 11/06/19.- Los candidatos de FORJA Analía Cubino, Federico Greve, Daniel Rivarola, Diego Lassalle y Sonia Castiglione, aceptaron el convite de la Cámara de Comercio y escucharon los planteos del sector mercantil y las PYMEs expuestas por el Vicepresidente de CAME, Diego Navarro y la Vicepresidente de la Cámara, Marilina Henninger, sobre la compleja situación del sector comercial, uno de los motores más importantes de la economía provincial.

Estuvieron presentes Analía Cubino, candidata a Intendente de la ciudad, Federico Greve y Daniel Rivarola, postulantes a Legisladores, Diego Lassalle y Sonia Castiglione, candidatos al Concejo Deliberante. El moderador fue el Vicepresidente de CAME, Diego Navarro y Marilina Henninger, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

Justamente Henninger fue consultada sobre esta reunión y manifestó que “en esta oportunidad nos acompañó el partido FORJA con sus candidatos, quienes nos comentaron cuáles son los proyectos que tienen, en algunos casos para mejorar la situación actual de los comercios y en otros para mejorar la situación productiva y de consumo, sobre todo en la ciudad de Río Grande”.

Agregó: “Escuchamos a Analía Cubino, en su rol de candidata a Intendente también nos está acompañando Diego Lassalle como candidato a concejal –junto a Sonia Castiglione- y los candidatos a legisladores (Federico) Greve y (Daniel) Rivarola.

En este sentido, Marilina Henninger confió que uno de los temas tratados fue la competencia desleal y el comercio ilegal. “Como Cámara de Comercio nosotros somos una caja de resonancia que atiende a toda la problemática que tienen los comerciantes en este momento. Son varios temas los que nos afectan en el normal desarrollo en este momento de crisis económica, uno de los principales es el comercio ilegal”, sostuvo.

Sobre este tópico explicó que “sabemos que ante la necesidad, mucha gente comienza a vender a través de las redes sociales de una manera no formal y esto afecta a aquellos que cumplen con la ley, que están generando trabajo, que cumplen con sus impuestos. Entonces, como Cámara, nosotros hemos pedido a todos nuestros socios que nos envíen, aquellas inquietudes que les pareciera más relevantes para el sector, para que se las expongamos a todos los candidatos que participen de esta amplia convocatoria a los partidos políticos que hace nuestra institución”.

La Vicepresidente de la Cámara de Comercio aseguró que “tenemos un amplio temario de problemáticas que necesitamos que entre todos, candidatos y posibles representantes, generemos un consenso, un compromiso para que estas prácticas –por ejemplo: regular el comercio ilegal- comiencen a ser una realidad”.

Justamente Henninger planteó las dos aristas más preocupantes del comercio ilegal. “Por un lado está la deslealtad comercial al estar compitiendo de forma ilegal con un comerciante establecido y por otro lado la salud pública, ya que en el caso de los alimentos por ejemplo, no tienen ningún control bromatológico ni fitosanitario, ya que el consumidor que compra estos alimentos puede verse perjudicado en su salud o adquirir algún tipo de enfermedad por consumir un producto sin ninguna regulación”.

El aporte de Diego Navarro

El Vicepresidente de la CAME realizó importantes aportes al debate dada su condición de partícipe de una entidad nacional en distintos puntos del país y del mundo. “Estamos planteando desde hace un tiempo, desde la figura de Diego Navarro cuando era presidente de nuestra Cámara y hoy como vicepresidente de la CAME, la posibilidad de tener una colegiatura obligatoria de todos los comerciantes, que encuentren en la Cámara de su entidad gremial empresaria que los represente, obligando de algún modo a cada comercio que asume esta condición, que se asocie a la Cámara de Comercio para que nosotros podamos brindarle, por un lado el respaldo, para aquellos que recién comienzan; es decir, nuestra experiencia, sapiencia y capacidad de representatividad y, por el otro lado, para que podamos articular junto con lo público, representando a la totalidad de los comerciantes”.

En tanto Analía Cubino y Sonia Castiglione expusieron todas las acciones desde el Municipio de Río Grande a favor de los emprendedores, de la respuesta a las demandas sociales de los grupos más vulnerables de la sociedad y de la inclusión en los módulos alimentarios de alimentos frescos.

“En el 2017 teníamos 1.800 módulos alimentarios, hoy entregamos más 5.000 con más de 30 kilos cada módulo”, destacó Cubino, en tanto Castiglione resaltó el apoyo a los emprendedores locales con los cuales colaboran con herramientas e insumos para sus pequeños emprendimientos.