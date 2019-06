Bertone aseguró que a Melella, «le va a ser difícil que pueda cumplir sus promesas»

Por Armando Cabral

Juev 27/06/19.- El título de la nota de “Tiempo Fueguino”, no hace más que confirmar lo que venimos diciendo desde hace dos años por los menos, no hay un peso y no va a aquedar nada para poder cambiar las cosas en el corto y mediano plazo. Bertone lo hizo y decidió ahora responsabilizarse de eso, no hay fonos ni para pagar el aguinaldo.