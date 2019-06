Ajustada elección para Von der Thusen, logró el 5% pero el Frente Integración solo 3,2%.

Mierc 19/06/19.- Según datos oficiales de la Justicia Electoral, el Partido Ciudadano de Raul Von Der Thusen esta logrando superar el piso de 5% por apenas 18 votos y el Frente de Integración Fueguina, apenas el 3,2 % por lo que hay que esperar hasta el final del escrutinio para ver si ingresa Von der Thusen, solo o no, ya que hay que ver aun los votos recurridos y la aplicación del acta 16 de la Justicia Electoral que prohibió 36 hs antes de la elección la sumatoria de votos y las colectoras.

Si se aplica la misma regla que se aplicó para FORJA en la elección del domingo pasado, es decir no hay sumatoria de votos o colectoras, el Partido Ciudadanos de Raul Von Der Thusen, logra un ajustado 5% con 2570 votos, mientras que quien tenia sumatoria de votos el Frente de Integración Fueguina que solo logró el 3,2 % 1626 votos con 231 mesas escrutadas de un total de 238, no estaría pudiendo colocar como concejal a Cintia Susñar e ingresaría solo un edil por esa fuerza o ninguno.

Estos son datos oficiales publicados a esta hora en la justicia electoral como se puede apreciar en las tomas de pantalla de la pagina oficial.

De mantenerse esta tendencia, habrá que esperar al resultado final para ver si Partido Ciudadano logra el piso para que entre Von der Thusen, mientras que si esto ocurre el concejal que falta ira a las filas de Unidad Fueguina, se trata de Hugo Martinez. Recordemos que debe aplicarse el acta 16 que convalidó la Justicia electoral por la cual los ámbitos legislativos no pueden tener ni sumatoria de votos, ni colectoras.

No es alocado decir que seria otro papelón de la justicia electoral que a 48 hs de la elección todavía no dio a conocer los resultados finales y hasta hubo festejos de algunos electos que después terminan no siéndolo.