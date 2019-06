AFIRMACIÓN DE DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Y SECTOR ANTÁRTICO JORGE TAIANA: “LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO NACIONAL HAN SIDO CONTRARIAS AL INTERÉS NACIONAL”

Taiana dijo estar “muy contento de estar nuevamente aquí en la ciudad porque siempre recuerdo las vigilias y este lugar es un símbolo de respeto y la importancia de la Causa Malvinas entre los argentinos”.

Con respecto a las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, Taiana aseveró que “han sido negativas y contrarias al interés nacional, no contribuyeron a reafirmar nuestros derechos, no nos hizo ganar aliados y negó la posibilidad de mencionar la palabra soberanía. Todo esto empezó cuando Macri felicitó a Theresa May al ser nombrada primer ministro y luego siguió con los puntos que desarrollaron en el acuerdo Foradori-Duncan donde no hay nada que defienda el interés nacional”.

“El gobierno de Macri concedió una vieja aspiración británica que es un vuelo que vaya a las islas sin pasar por el espacio aéreo controlado por la autoridad argentina, está buscando favorecer igual a los británicos en la pesca y culminó con la escandalosa licitación en donde se otorga zona de exploración a empresas británicas” cuestionó el ex canciller.

Taiana también criticó la nueva versión de la “política de seducción” que el gobierno de Cambiemos trata de implementar. “Hay una vieja idea de que llevándose bien con los británicos tendremos mejores condiciones para debatir la soberanía y nada de eso es cierto. Cada vez que algo se negoció con ellos no han concedido nada, es una política de subordinación a los poderosos y desconoce la historia del país, esto podemos definirlo con una sola palabra, desmalvinización”.

“Argentina tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera con una enorme base militar y eso es una muestra de colonialismo inaceptable. Esta política muestra que tenemos que trabajar más en el futuro para recuperar la soberanía sobre las islas. Todos los foros Latinoamericanos donde se fortalecía el reclamo argentino el gobierno los desarma y paraliza”.

Al ser consultado por las licitaciones hidrocarburiferas, no dudó en afirmar que “existe ilegalidad en esa licitación, hay una irregularidad clara y esto no es un tema menor porque la cuestión de hidrocarburos en la cuenca viene desde hace años, y la actividad hidrocarburifera británica en la zona de Malvinas es robo del petróleo que está bajo nuestra soberanía. Solo la firmeza y persistencia en el reclamo es lo que va a lograr cambiar la posición de los británicos”.