Temari: “La mayoría automática de la Legislativa sólo respondió al Ejecutivo y bloqueó todas las iniciativas anulando la participación ciudadana”

Viern 17/05/19.-El candidato a legislador de Encuentro Territorial Social Patagónico – Lista 147, Fernando Temari se refirió este jueves a distintos temas que atraviesa la provincia. “Gran parte de los problemas que sufrimos son consecuencia de una Legislatura con una mayoría automática que sólo trata los temas que le interesan al ejecutivo, no hizo más que bloquear todo tipo de alternativas, opiniones diversas y anuló la participación ciudadana”, afirmó el líder de Generación para un Encuentro Nacional (GEN).

¿Cómo analiza hoy la situación de la provincia de cara a los comicios de junio?

Fernando Temari: Claramente estamos en una situación muy complicada, en lo institucional, en lo económico, en lo social.

En lo institucional, la Legislatura al contar con mayoría automática conformada por el bloque que responde a Rosana Bertone y con tres legisladores de Cambiemos que en teoría fueron electos como oposición pero sin embargo han acompañado prácticamente todos los proyectos a los cuales la ciudadanía se ha opuesto. Esto hace que sea sumamente difícil poder darle al parlamento el rol que posee en una democracia, que es la de contrapeso y control del Ejecutivo.

En lo económico no hay mucho para decir: está a la vista el estado en el que estamos con fábricas cerradas, cientos de trabajadores despedidos o suspendidos y con un Ministerio de Trabajo que provoca que la cartera laboral funcione más como un cómplice de la patronal que como contralor del sistema laboral.

En lo social, no podemos ver con perspectivas favorables hoy lo que pasa porque no sólo el trabajador privado está mal, también los trabajadores estatales sin paritarias. Esta falta de comprensión de los procesos económicos genera que la economía local sufra un impacto que resiente toda la calidad de vida de los fueguinos.

Tuvo una destacada actuación en algunos temas ambientales que ocuparon la agenda recientemente, como la posible instalación de salmoneras y la aprobación de la ruta costera, ¿qué balance hace de estos temas?

F.T.: El balance obviamente es negativo. En estos cuatro años, el Ejecutivo y el Legislativo han desoído todas y cada unp de los planteos en materia ambiental. Tenemos como ejemplo el caso de la Ley de Península Mitre, nos fuimos a dormir sabiendo que el 14 de diciembre se aprobaba, y entre gallos y medianoche, la sacaron de los asuntos de esa sesión y la cajonearon de nuevo. Todo porque la Gobernadora se enojó por lo que pasó en la Audiencia Pública de diciembre de 2018.

Ese fue otro papelón que hicieron. La Audiencia Pública por el Corredor del Beagle dejó a las claras que fue una puesta en escena para dar por cumplido un trámite, pero no incorporaron ninguna de las observaciones de los y las expositores. Mandaron a todos los funcionarios a hablar para defender un proyecto que el pueblo no quiere ni necesita, en el cual se invertirán miles de millones de pesos para que trabajen en la obra no más de 50 personas.

Por otro lado, hoy vemos y escuchamos a personajes que salen a blandir las banderas del “ambiente” cuando estuvieron 4 años escondidos en sus oficinas.

Nosotros, el colectivo de actores que se preocupó y logró instalar estos temas que Bertone pretendía que pasen como si nada, también hemos pedido algo muy concreto: que Bertone y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronuncien formalmente en contra de las salmoneras. ¿Y sabés qué? No lo hicieron. Ahora, Damián De Marco no sólo no se pronunció, también hoy aparece en redes sociales hablando contra las salmoneras.

Otros, como el legislador Oscar Rubinos votó a favor del corredor costero y hoy se presenta como un defensor del ambiente y del patrimonio de todos los fueguinos.

La concejal Colazo, pareja del Secretario de Ambiente de la Provincia, Mauro Pérez Toscani, se expresa por redes sociales, mientras que Toscani cuando tuvo que ir a explicar a la Legislatura el tema de las diez mil hectáreas para la Benneton fueguina se desentendió diciendo que era un tema de tierras fiscales. ¡¡Pero esas tierras fiscales eran de un Área Protegida!!

Entonces, digo que en época electoral parece que a varios candidatos les es útil agarrarse de las conquistas de los grupos movilizados de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande porque les conviene electoralmente.

¿Qué expectativas tienen respecto de la renovación parlamentaria del 16 de junio?

F.T.: Sumamente optimista, creo que estos cuatro años generaron la necesidad de darle al Parlamento más diversidad, sumando voces para que el Poder Legislativo realmente sea la caja de resonancia de los temas que preocupan a los vecinos. Acompañamos el proyecto que encabeza Gustavo Melella y consideramos que representa una visión que merecemos los fueguinos, con mayor inversión social, obras y ordenamiento de las cuentas sin ajuste, es decir todo lo contrario a lo que hizo Bertone en estos tres años y medio.