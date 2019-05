Hablemos mal de Argentina que en la república de Tierra del Fuego estamos bárbaro..

Mar 07/05/19.- Yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí no termina de sorprenderme la ligereza con que algunos se refieren a la situación del país, dejando fuera del continente a nuestra provincia, allá todo está mal y acá estamos en el paraíso.

Enumerar las similitudes del plan nacional y el laboratorio de ensayo que es esta provincia para la aplicación de las medidas más antipopulares de que se tenga memoria, sería interminable y no hablo de los funcionarios o cierto sector de la clase política que tiene que vender un discurso, sino de quienes retransmiten el virtual bienestar fueguino.

Comencemos por el debut del plan allá por enero de 2016 con un paquete de medidas enviadas por el ejecutivo a la Legislatura provincia y que dio por tierra con jubilaciones, implementó un aporte solidario, que traducido es un recorte salarial, congeló salarios y los aumentos se dan por decreto, se censuró en los canales del estado a todo opositor con algo para decir, se cerraron las paritarias, se blindó la información económica, el ministro de economía hace 3 años que no da una conferencia de prensa, desapareció la página de transparencia, no se publica el presupuesto, tenemos presupuesto reconducido en un año electoral que es como un cheque en blanco, ingresaron más de 800 personas en la administración pública y no todos por necesidad, muchos son punteros políticos, se generó una ataque sistemático contra la ciudad de Rio Grande, encabezado por funcionarios provinciales como Guillermo Worman o Leonardo Gorbacz, ex ministro de Fabiana Rios, o Ruben Bahntje, también ex funcionario de Rios, Victor Diaz otro socialista devenido en kirchnerista y propalador de la teoría de la herencia que el mismo generó junto a los antes mencionados, se burlan de la gente de una manera realmente vergonzosa.

La gestión de Rosana Bertone se parece tanto a la de Mauricio Macri, que como el presidente, nos endeudó en 200 millones de dólares y ahora nos quiere hacer creer que nos salvó o que ganamos fondos para obras, cuando en realidad tenemos una deuda en pesos que casi llega a los 30 mil millones, es decir un presupuesto provincial, y Macri un presupuesto nacional, tan parecido es que vamos a estar 10 años pagando cuotas de 9 millones de dólares al 8,9 % y Argentina por 100 años pagando 5000 millones de dólares al FMI, pero eso es en Argentina, en la República independiente de Tierra del Fuego, no pasa nada.

Pero hay más similitudes, Macri duplicó la pobreza, Bertone duplicó el desempleo, aumento la pobreza y la indigencia, los números del INDEC así lo señalan 17% de desempleo, 10% de pobreza y 2 % de indigencia solo en Ushuaia, más de 10 mil personas asistidas con planes Red Sol de 4000 pesos cuando la canasta básica en esta provincia es de 36 mil este último dato lo dio la ministra de Desarrollo Social. Exoneró y despidió empleados del estado, reparte bonos de gas, copto gremios, les entregó viviendas, contrató empresas de amigos para obras inconclusas después de 3 años y que ahora aparecen en fotografías como avances, avances hacia el precipicio.

También autorizo tarifazos por ejemplo en la luz de hasta el 60 %, firmó el pacto fiscal, acompaño el presupuesto de ajuste del gobierno nacional y sus senadores, Ojeda Boyadjian y Catalán Magni votaron todo con las dos manos en alto, tanto es el parecido que Boyadjian terminó formando parte del interbloque Cambiemos, que más nos faltaba?.

No hay un solo indicador económico en positivo, ni acá, ni allá.

La discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos que hace que a Rio Grande se le deban 309 millones de pesos en concepto de coparticipación y los otros dos municipios estén al día, no es un invento es una realidad que sufrimos los riograndenses, y esto ni siquiera es una crítica a Bertone esto es un planteo a quienes venden humo desconociendo que en el comercio hay más de un despido por día, que las empresas despiden empleados todos los días y el Ministerio de Trabajo no puede manejar ni siquiera el pago de las indemnizaciones. Solo en Rio Grande han cerrado más de 60 comercios, incluso algunos históricos, se calcula que más de 500 trabajadores del sector perdieron sus empleos. La inseguridad está a la vuelta de la esquina, robos a plena luz del día, todos los días, farmacias, casas particulares, comercios, autos, repuestos, drogas todo se roba, abusos todos los días, juicios por violencia de genero todos los días.

La reactivación de la industria, es como los brotes verdes de Macri, nunca llegó y tampoco la reconversión, cuando se habla de 97 mil pymes cerradas en el país, en ese número también se incluye las que desaparecieron en Tierra del Fuego, Macri entrega Malvinas y esta provincia entrega 10 mil hectáreas de Áreas Protegidas en el corazón de la Isla a un privado que se dedica al rubro inmobiliario, Macri firma contratos irrisorios con las petroleras y Bertone entrega un yacimiento a cambio de dos camionetas y 100 mil dólares. Allá se venden inmuebles, acá se compra el edificio de un casino en 10 millones de dolares, se regalan dos años de energía a un fabrica de cripto monedas, que no genera ni un empleo, se vendieron 12 inmuebles de la provincia valuados en 296 millones de pesos.

Macri declara reserva natural protegida a la Isla de los Estados, pasa por arriba de las autonomías provinciales y acá todos miran para otro lado, entrega 130 mil kilómetros cuadrados de mar para la explotación extrajera y en la república de Tierra del Fuego nadie dice nada, entrega 120 mil kilómetros cuadrados más y lo mismo.

Durante 3 años y medio de gestión del gobierno nacional, la gobernadora aplaudió la ayuda del señor presidente y hasta dijo textualmente “si no fuera por Macri acá no cobra nadie” y era tan así que el gobierno nacional le envió 1200 millones para cumplir con esa obligación indelegable del estado.

Se puede mentir una vez, dos veces, pero no se puede mentir toda la vida, cada fueguino sabe que esto es así, también saben que desde que somos provincia hemos retrocedido exitosamente sin que ningún obstáculo se nos interponga y vamos a seguir retrocediendo hasta que no nos demos cuenta o entendamos que para salir de las crisis hay que trabajar, hay que planificar, proyectar, mostrar un plan consensuarlo, nadie va a sacar adelante esta provincia solo, se llame como se llame, lo menos importante son los nombres, acá lo que importa es el cómo y con qué. La crisis nacional, la política económica del gobierno nacional, el neoliberalismo, una sarta de estupideces que solo le pueden vender a un fanático imbécil capaz de creerse esa idiotez en un provincia que no tiene una sola fábrica de capitales nacionales y no creó un solo puesto de trabajo genuino en 10 años, con quien creen que están tratando, cuanto tiempo creen que se puede ocultar la realidad?.

Que se hizo desde 2016 hasta ahora para morigerar los efectos del neoliberalismo de Macri?, como combatieron el capitalismo salvaje de Macri, empleando a todos en el estado?, por favor, es tan patético que hasta me da vergüenza escribir sobre un sector de la clase política de cabotaje que tenemos, que no pueden ni siquiera ser irónicos porque no les sale.

Pero les gusta que les mientan, les gusta creer que se van a salvar, le encanta leer el diario de Irigoyen, bueno les tengo malas noticias, acá y con este escenario no se salva nadie, ni siquiera pudieron lograr la extensión del régimen de promoción industrial, ni mantener una relación institucional seria con el gobierno nacional, nada.

Nada por aquí y nada por allá, la república de Tierra del Fuego está tan jodida como la Argentina y pueden ponerle el nombre que quieran, pero la realidad es una sola y cuando se trata de números, mas cruel y cruda aun.

Los invito a ver el archivo de esta página desde el 11 de diciembre de 2015 hasta hoy.

Armando Cabral