Escándalo en el Tribunal de Cuentas fueguino: informes frenados, sueldos de casi 300.000 y próxima denuncia penal

Dom 19/05/19.- Tres auditores oficialistas que, tras cambiar la fórmula por antigüedad a su favor, cobran hasta 90.000 pesos sólo por este concepto. El contador de la gobernadora que, antes de dejar el tribunal, se llevó más de 516.000 en un solo pago. Pedidos de informe no contestados por el Corredor Costero del Beagle, una obra costosa e innecesaria. Ausencias laborales sin explicación, observaciones que el gobierno provincial ni se molesta en contestar, y un plan que parece de vaciamiento del organismo. El Tribunal Provincial de Cuentas (TPC) de Tierra del Fuego es “una olla a punto de destaparse”.

“Se aumentaron la antigüedad, no mueven ningún expediente y van a trabajar cuando tienen ganas”, apunta, en temeroso off the récord, un funcionario de carrera del TPC. “Hay connivencia entre ellos, y una actitud de llevarse lo que pueden hasta que finalice el mandato de Bertone”, apunta otro. “Se viene la denuncia penal del gremio Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC)”, señala un tercero.

“Ellos”, los apuntados por estas irregularidades, son tres vocales que responden a la gobernadora Rosana Bertone. Miguel Longhitano, presidente del organismo; Hugo Sebastián Pani, vocal de auditoría; y Luis María Capellano, vocal contador. En diciembre, Papa Noel les trajó a los tres un hermoso regalo: el plus por antigüedad pasó del 2% anual, al 2,5%, depositando miles de pesos extra en sus cuentas sueldo.

Tras esta decisión, Longhitani y Pani pasaron a cobrar sueldos brutos de 274.000 pesos, de los cuales 90.000 pesos son por antigüedad. En tanto que Capellano, un ex AFIP incorporado por Bertone en 2016, llega a 215.000 de remuneración. Si se toman los descuentos, sus sueldos de bolsillo rondan los 220.000 pesos (los dos primeros) y 170.000 (Capellano).

Expedientes que duermen, obras que no se auditan

Entre las obras más cuestionadas por el personal técnico del Tribunal de Cuentas, debidamente frenado ello por el trío bertonista (Longhitano, Capellano y Pani), está el llamado Corredor Costero del Beagle, adjudicado a una firma vinculada a Lázaro Báez, de la cual se cree que financió la campaña de Bertone en 2015, y estaría haciendo lo mismo hoy: Juan Felipe Gancedo S.A. Apenas ganó la obra, y Minuto de Cierre lo contó en una nota (http://www.minutodecierre.com/nota/2018-4-11-10-18-0-juan-felipe-gancedo-empresa-vinculada-a-lazaro-baez-y-al-caso-skanska-gano-la-obra-mas-importante-de-tierra-del-fuego), se destapó el tema.

Pero ni la falta de pago de la indemnización a las tierras expropiadas, ni los cuestionamientos ambientalistas, como tampoco la pérdida advertida de yacimientos arqueológicos de casi 8.000 años, frenaron el Corredor Costero del Beagle, que en realidad ensancha una ruta que ya existe. Según pudo averiguar este medio, en el TPC hay serios pedidos de informe sobre este tema, que dan cuenta de errores en el proyecto de la traza y valores elevados de la obra. “Por supuesto, el Poder Ejecutivo provincial ni se molesta en contestarnos, pero es una olla que va a destaparse en cualquier momento”, asegura una de las fuentes del organismo consultadas.

Otro tema cuestionado en el TPC es la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia, una obra muchas veces anunciada, nunca realizada, y dónde se habla de una inversión de $ 100 millones pero sólo hay un cartel: http://www.minutodecierre.com/nota/2019-2-27-14-41-0-la-obra-fantasma-del-hospital-regional-de-ushuaia-el-cartel-gigante-esta-pero-tapa-un-terreno-baldio-sin-cimientos. “A cada rato le pedimos el expediente a Economía y no nos contestan. Además nos quedamos sin inspectores de obra, en un claro vaciamiento que nos hicieron”, agrega otro funcionario del TPC a este medio.

La denuncia que viene: el contador de Bertone, la hija de un ex gobernador

De acuerdo a un material exclusivo al cual accedió Minuto de Cierre, y que se reproduce aquí debajo, el gremio APOC está por presentar una denuncia penal contra los actuales y ex-miembros del Tribunal Provincial de Cuentas. La denuncia está basada en el cobro indebido de haberes en concepto de liquidación final por vacaciones no gozadas del Ex-Vocal Contador Julio Del Val, quien es nada menos que el contador que atiende las cuentas personales de la gobernadora Rosana Bertone.

Antes de dejar el cargo, la liquidación final de Julio Del Val llegó a más de 516.000 pesos. Luego de eso volvió a ser principalmente el contador que lleva los números de Rosana Bertone.

La denuncia incluiría cargos similares contra Patricia Manfredotti, hija del ex gobernador Carlos. Entre Manfredotti y una ex secretaria, María Villalba, cobraron $ 178.804,04 en concepto de vacaciones no gozadas.

La denuncia toma resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. El detalle es el siguiente:

-La Resolución de Presidencia 022 del año 2018 aprobó la liquidación final del Contador Julio del Val de $ 516.232,52 publicada en boletín oficial de la provincia 4057 de fecha 7 de febrero del 2018 rubricado por el Ex vocal Diego Pascuas. El acto es confeccionado por el Director de administración contador Maximiliano Bearzotti, corregido por Asesora Letrada abogada Julia de la Fuente y la copia es certificada por Secretario Privado del Cuerpo Plenario Pedro Gonzalez.

-La Resolución de Presidencia 438 del año 2017, aprueba la Liquidación Final de la asesora abogada Patricia Manfredotti y la persona que oficiaba de secretaria del Ex vocal Sra. María Villaba, cobraron en concepto de vacaciones no gozadas $ 178.804,04. Publicada en boletín oficial de la provincia 4057 de fecha 7 de febrero del 2018 rubricado por el vocal abogado Miguel Longhitano. El acto es confeccionado por el Director de administración contador Maximiliano Bearzotti, corregido por Asesora Letrada abogada Julia de la Fuente.

-En dos años de mandato (2016/2017), Julio del Val no fue a trabajar 135 días hábiles laborables y el Vocal de Auditoria Hugo Pani en igual periodo no lo hizo en 80 días hábiles laborables. Del val cobro religiosamente todos los meses su sueldo, mas su liquidación final al momento de su renuncia y no fue a trabajar más de 135 días.

Mientras que el Contador Pani, tiene acumulada Licencias Anuales desde el año 2014. Esto resulta del dato extraído del Boletín Oficial de la Provincia 4264 donde se publica la Resolución Plenaria 311 del año 2018, donde figura que le quedan 5 días del usufructo de la Licencia Anual 2014. Es decir que todavía no se tomó las Licencias de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

-El otro caso es el del Vocal Abogado Longhitano, tiene acumulada Licencias Anuales desde el año 2015. Esto resulta del dato extraído del Boletín Oficial de la Provincia 4264 donde se publica la Resolución Plenaria 313 del año 2018, donde figura que le queda 1 día del usufructo de la Licencia Anual 2015. Es decir que todavía no se tomó las Licencias de los años 2016, 2017 y 2018.

Las elecciones a gobernador se hará el 16 de junio. Las encuestas lo dan ganador a Gustavo Melella, intendente de Río Grande, sobre Rosana Bertone. Apenas asuma (si gana, claro), Melella verá como Longhitani y Pani querrán cobrar 5 millones de pesos por vacaciones no gozadas. Aunque esta sería la menor de las herencias que Melella reciba de parte de Bertone.

CORRUPCIÓN EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA by minutodecierre.com on Scribd

Fuente:minuto de cierre.