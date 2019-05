El Observatorio de la Energía asegura que la directora de la petrolera Equinor Anne Drinkwater “sigue siendo asesora” del gobierno ingles que usurpa Malvinas

Como en un principio no se conocía a ciencia cierta si Anne Drinkwater, seguía desempeñando el cargo de “asesora en hidrocarburos de las autoridades kelper (…) decidimos contactarnos con el Departamento de Minería del gobierno colonial isleño, para consultarles si Drinkwater seguía ejerciendo dicha función. Nos respondieron, indirectamente, de forma afirmativa”, explica Bernal en una nota publicada este martes.

La consulta fue enviada al correo electrónico [email protected]s.gov.ar, el jueves 16 de mayo y la respuesta firmada por el Director de Minería kelper Stephen Luxton; fue recibida el jueves 17. En un solo párrafo dijeron lo siguiente: “We do not intend to comment on what arragementents are maintained for specialist who advice the Falkland Islands Government on oil and gas activity”. Lo que, traducido al castellano, parece decir: «No comentaremos sobre qué arreglos se mantienen para especialistas que asesoran al Gobierno de las Islas Falkland en la actividad de petróleo y gas».

“El tiempo verbal usado por Luxton no deja resquicio a dudas: Drinkwater sigue siendo asesora petrolera kelper”, descifran como repuesta afirmativa desde el Observatorio de la Energía. Y por tal motivo, interpretan que por ello “las autoridades ejecutivas isleñas no pueden hacer pública su estado de situación contractual”. Para dilucidar esta situación desde OETECpidieron a los británicos confirmación el mismo jueves 17. Al momento de publicar la nota de investigación (primeras horas de la tarde de este martes 21 de mayo) no habían recibido ninguna respuesta.

En el mismo informe, OETEC indica que previo a la respuesta señalada, las autoridades coloniales inglesas repreguntaron: “¿Qué hará ahora el presidente Macri con esta nueva revelación, siendo que dispone de tiempo antes del otorgamiento del permiso de adjudicación?”. Hecho que, para los miembros del Observatorio de la Energía podría marcar -más allá de la curiosidad- el interés o la preocupación de Gran Bretaña, bajo la interpretación que el proceso licitatorio aún no ha concluido de manera definitiva, sino que legalmente ello sucederá 1 de agosto, cuando se publiquen las Resoluciones de Otorgamiento de PERMISOS, conforme fue establecido en la Resolución 28/2019, de la Secretaría de Energía de la Nación.

El 8 de mayo del corriente OETEC denunciaba que una actual integrante del directorio de la petrolera Equinor no solo tenía o tuvo vinculación directa con el rango de asesora petrolera del gobierno colonialista isleño, sino que además había sido directora de Tullow Oil entre 2012 y julio de 2018 y que, en 2013; “elaboró para los kelpers (…) una hoja de ruta al 2018 con recomendaciones para el éxito de la actividad hidrocarburífera alrededor de las islas”.

El hilo conductor que une a Drinkwater con los kelpers y a dos petroleras descubierto por OETEC

Equinor, estatal noruega, es adjudicataria de las áreas MLO-121 y MLO-123 y explorará con YPF (y Total Austral) las dos áreas ganadas en la Cuenca Malvinas Oeste, según consta en la Resolución 276/2019.

En la Cuenca Argentina Equinor, ganó además tres áreas: la CAN-102 (junto a YPF), CAN-108 (100% Equinor) y CAN-114 (junto a YPF). En los tres casos, únicas ofertas recibidas. En la Cuenca Austral Marina, por último, ganaron la AUS-105 y AUS-106, también propiedad de la noruega y únicas ofertas.

Equinor, con una directora en calidad de actual asesora petrolera de los kelpers, y que fue directora de Tullow Oil entre 2012 y 2018 -la empresa británica que ganó otras tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste-, es el fiel, triste y gravísimo testimonio de aquella frase lanzada por Luxton en 2016: «Macri brinda la posibilidad de una exploración hidrocarburífera conjunta en el Atlántico Sur». Conjunta, claro está, con el interés británico y específicamente kelper.

Drinkwater pasó por Tullow y de allí saltó a Equinor, ambas empresas ganadoras de 5 áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, entre Tierra del Fuego y las islas. Su cargo como directora en dichas firmas coincide con su asesoría en hidrocarburos para el ilegítimo gobierno isleño.

Semejante detalle no fue advertido por la Comisión Evaluadora de la Secretaría de Energía. Evidentemente, también fue desestimado por el Poder Ejecutivo Nacional y el canciller Jorge Faurie cuando este Observatorio lo denunció públicamente el 8 de mayo. Igual con el amparo colectivo presentado por la Municipalidad de Río Grande el 15 de mayo, un día antes de la adjudicación.

“Nos preguntamos: ¿Qué harán ahora con esta nueva revelación, siendo que disponen de tiempo antes del otorgamiento del permiso de adjudicación (previsto para el 1 de agosto)?”, interrogan desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, identificado por sus siglas OETEC.

FUENTE: oetec.org

