Concejales realizaron la III Sesión Ordinaria Aprobaron el boleto gratuito para adultos mayores, jubilados, pensionados y veteranos de guerra

Más candidatos, más incertidumbre.

Lun 08/04/19.- No sé si a ustedes les pasa pero de repente veo que aparecen candidatos hasta debajo de las baldosas y lo primero que me pregunto es ¿Dónde estuvo toda esta gente estos últimos 3 años y medio?. No los vi en ninguna marcha, no los vi defendiendo intereses de la provincia, no los vi ni hacer una nota, no los vi.