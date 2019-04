Rosana Bertone:”Con la Ley Malvinas esperamos lograr el apoyo del continente y de la Unión Europea”.

La mandataria provincial se esperanzó en lograr el apoyo del continente americano y de la Unión Europea, más en un momento como este donde se está discutiendo el Brexit y eso significa una debilidad para el Reino Unido de Gran Bretaña, porque no estamos en condiciones de resignar posiciones sino de reforzar la presencia argentina para ir a Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, que nos permita tener otra posición desde lo político”.

Respecto de los dichos de los ex combatientes en cuanto a que hacen política en defensa de la soberanía pero no política partidaria, la mandataria señaló, “Me gusta porque me da tranquilidad como argentina, no como gobernadora, porque soy circunstancialmente la Gobernadora de las Islas Malvinas, un territorio usurpado, pero pienso que como cualquier ciudadano es una tranquilidad que hay un resguardo importante y nosotros tenemos que llevar adelante un dialogo con ellos compartamos o no compartamos, muchas veces no compartimos los puntos de vista que tienen, pero los respetamos y los queremos, eso es lo importante”.