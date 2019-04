Participó invitado por los candidatos de ‘Ser Fueguino’ Pablo Blanco contra los mentirosos

Río Grande.- La Legisladora Provincial (UCR-Cambiemos) Liliana Martínez Allende presentó a su par de bancada Pablo Daniel Blanco a quien destacó como “el padrino” de este armado electoral con vistas a las elecciones del 16 de junio.

Blanco, sin ser candidato en estas elecciones, brindó un mensaje a los presentes animando a “poner el pecho”.

Directo y tajante dijo que “es muy difícil decir la verdad, a la mayoría de la gente le gusta que le mientan y hay gente que son muy hábiles y muy rápidos en mentir. Hoy uno escucha que tienen todas las soluciones para el país, la solución muy difícil a los problemas que estamos atravesando los argentinos y yo me pregunto: qué hicieron durante doce años que no lo solucionaron; porque tenían todo para solucionarlo”.

Agregó que “en Tierra del Fuego están los que nos critican por el tema de la Ley (19.640) y por qué no lo arreglaron ellos que tuvieron doce años para hacerlo y con mayoría de las cámaras y bastaba con firmar un decreto”, disparó.

En ese sentido observó que “resulta que se dieron cuenta cuando no fueron más gobierno. Pero esa es una discusión que va a venir para agosto y para octubre”.

“Pero volviendo a la provincia, lamentablemente no tenemos definido si para el 16 de junio vamos a tener una fórmula propia. Teníamos buenos candidatos para el Gobierno provincial, pero uno encabeza la lista de legisladores (Federico Sciurano) y el otro va como candidato a intendente de Ushuaia (Héctor ‘Tito’ Stefani). Creo que es oportuno comenzar a construir un proyecto político para el 2023”, dijo Blanco y entendió que “más allá de las elecciones de junio, creo que en octubre la mayoría de los ciudadanos va a ratificar el rumbo de salir de las dificultades”.

Reparó el radical, que “no es fácil salir de estas dificultades, pero debemos apostar a la verdad, a que nos digan la verdad por más dolorosa que sea y a trabajar todos juntos”.

Finalmente observó que “si muchos de los que dedican su tiempo a criticar se hubieran unido con sus ideas y con su trabajo para sacar el país y la provincia adelante, seguramente la situación sería otra, pero lamentablemente tienen ideas cuando están en el gobierno y no las cumplen y cuando no están en el gobierno, lo único que hacen es criticar y cuestionar todo para que al gobierno actual le vaya mal para volver ellos”.