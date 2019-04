Multitudinaria protesta contra la política nacional y provincial. “En dos años Macri logró duplicar el número de pobres en la provincia”.

Desde temprano comenzó la movilización de la que participaron casi todas las entidades gremiales, de la ciudad, estudiantes universitarios, empleados de comercio, camioneros, metalúrgicos, textiles, docentes, organizaciones políticas, organizaciones civiles, emprendedores, PyMES, todo el entramado social participo de un acto donde quedo absolutamente claro que la actual situación no se soporta más.

El documento generado por la Multisectorial 21F fue leído por una de las tantas mujeres despedidas en Tierra del Fuego, donde según ese documento se duplicó la pobreza y la indigencia, tanto a nivel nacional como provincial.

“En defensa de la producción nacional, en defensa de la clase obrera argentina, el conjunto de trabajadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que como otros millones de trabajadores nos estamos movilizando a la largo y ancho de nuestra querida república en esta jornada de lucha para rechazar, repudiar la política implementadas desde 10 de diciembre de 2015, el peor gobierno de la historia, lleva adelante este plan orquestado por el FMI, interviniendo intereses foráneos, con el fin de empobrecer y vaciar un país rico de recursos naturales y humanos para dejar una gran fábrica de pobres que pagara durante años la gran timba financiera”.

Entre los terribles datos que se dieron a conocer se destacan la caída del poder adquisitivo en un 45%, multiplicación de pérdidas de empleo, 9% de la población activa desempleada, el 34% de los asalariados del país no cuentan con descuentos jubilatorios, es decir no están registrados por sus empleadores, los cuentapropistas suman el 21,5 % de la población activa del país, cada día cierran 40 PyMES.

Necesitamos un país industrializado, continuo diciendo, con justicia social, desarrollo y capacidad productiva. Párrafo aparte para los jubilados con jubilaciones de hambre y sin la posibilidad de alimentarse dignamente. Una reforma previsional atroz, devaluación histórica, saqueo de garantía de sustentabilidad, es necesario mencionar la situación de niños y jóvenes cuyos padres se quedaron sin trabajo.

Por todo esto se solicita una Ley de EMERGENCIA Alimentaria ya. Si bien no podemos dejar de responsabilizar al gobierno nacional, no podemos dejar de decir que esto no hubiera sido posible sin el acuerdo de los gobernantes que han avalado y ejecutado cada una de las medidas del gobierno nacional, como es el caso de Tierra del Fuego sido pioneros en la aplicación de este tipo de recetas y atacando claramente al conjunto de los trabajadores estatales, medidas como la reforma del sistema previsional, el congelamiento salarial, avasallamiento de las personas con discapacidad, el endeudamiento de la provincia y la criminalización de la protesta.

“Nos dejaron más de 17.000 compañeros en la calle, y esto se llevó a cabo con el consentimiento de la clase política de turno, y del poder judicial escriba sumiso a las órdenes de los gobernantes, hasta cuándo vamos a permitir que los poderosos nos muevan como piezas de ajedrez y dicten normas que no nos protegen, sino que van en contra”.

“Desde el 10 de diciembre de 2015 se empezó a aplicar un plan sistemático de eliminación de derechos y perdidas en materia social, un derrotero de malas noticias para los trabajadores, destruyeron las economías regionales, las pequeñas empresas, los clubes de barrio, luego desato la guerra mediática contra nuestra provincia en manos de los periodistas mercenarios que nos acusaron de tener veredas calefaccionadas para desprestigiarnos y quitar los beneficios a las provincias patagónicas”.

Los numero fríos.

“Según cifras oficiales, agrega el documento, en Tierra del Fuego ya hay más de 35 mil personas por debajo de la línea de pobreza, al segundo semestre de 2018 un total de 28.374 fueguinos y fueguinas, el 17,9 % del total no cubre todas sus necesidades y 6735, un 4,3% son indigentes y directamente no llegan a acceder a una canasta básica de elementos de primera necesidad. En tan solo 6 meses, la pobreza en Tierra del Fuego pasó de 10,4% a 17,9 % aumentando más de 7 puntos y como si esto no fuera suficiente, en los últimos dos años de la gestión Macri, la pobreza en Tierra del Fuego, paso del 9,7 % al 17,9%, esto quiere decir que el gobierno de Macri logro duplicar la cantidad de pobres en nuestra provincia, lo que significa avanzar violentamente con el despoblamiento de nuestra tierra y quitarnos la posibilidad de subsistencia y seguir viviendo en esta tierra”.

El acto finalizó pasadas las 16:40 hs y los trabajadores se desconcentraron con absoluta normalidad, aunque quedó anunciado que habrá un plenario provincial de secretarios generales para determinar un paro total de actividades en fecha a determinar.