Melella: “Analía es la mejor candidata que podíamos tener. Es la candidata de la gestión, es la candidata de la ciudad”

Al finalizar el acto, Melella expresó que “realmente hay muchas ganas, mucha emoción, mucha fuerza en la gente, y creo que Analía es la mejor candidata que podíamos tener. Queremos seguir esta continuidad del Municipio, es la candidata de la gestión, es la candidata de la ciudad. Entonces, realmente lo que se ha dado hoy es muy emotivo”.

“Muy emotiva la presencia de los papás, de su familia, de sus compañeros y compañeras, de tantas organizaciones sindicales, tantos referentes peronistas, radicales, del movimiento popular fueguino, del campo nacional y popular; así que estamos plenamente emocionados” agregó el Intendente.

Asimismo, Melella sostuvo que Analía Cubino “es parte de un proyecto, es parte de un equipo, tiene convicciones, tiene compromiso por los demás, es capaz, es transparente, es una gran mujer, una gran persona, y eso es fundamental”.

“Veníamos trabajando sobre distintas posibilidades de candidatos. Lo hemos trabajado muchísimo durante meses con todo el gabinete y con todos los que tenían posibilidades, pero ya hace quince días se tomó la decisión que fue comunicada al gabinete, a los equipos de gestión y al partido” indicó Melella con respecto a la candidatura de Cubino.

Finalmente, señaló que “el Municipio tiene grandes equipos, pero sobre todo mujeres y hombres que son capaces de llevar adelante cualquier propuesta de gobierno. No solamente en nuestro partido, en muchos partidos, porque uno tiene que tener una mirada muy amplia de que las mejores personas; sean radicales, peronistas, kirchneristas, no kirchneristas, socialistas, si son buena gente, son transparentes, son capaces y son idóneos para un lugar, tienen que estar. Lo hemos hecho siempre en la Muni, donde tenemos gente que es de nuestro partido y gente que no, pero tiene ganas, tiene corazón, tiene honestidad, tiene capacidad y esos se van a sumar”.