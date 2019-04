Más candidatos, más incertidumbre.

Lun 08/04/19.- No sé si a ustedes les pasa pero de repente veo que aparecen candidatos hasta debajo de las baldosas y lo primero que me pregunto es ¿Dónde estuvo toda esta gente estos últimos 3 años y medio?. No los vi en ninguna marcha, no los vi defendiendo intereses de la provincia, no los vi ni hacer una nota, no los vi.

La primera sensación que me invade es la incertidumbre y la pregunta, ¿realmente van a votar esta oferta electoral?, ¿alguno de todos ellos presentó un proyecto que tenga que ver con el salvataje de esta provincia fundida?. De donde vienen, que intereses representan, a quien representan, realmente hay que ser muy cuidadoso, porque esta película ya la vimos.

Sigo con las preguntas, salvo los que están en gestión y en rarísimas excepciones, no han emitido sonido, para algunos hasta puede parecer hereditario estar en la legislatura, para otros un mero trámite, con los que se candidatean a diputados ya me quedo sin aliento.

Que hay que contarle a cada uno de ustedes que no sepan sobre el desastre que es esta provincia?, ¿deben ver este portal, o los diarios, algún noticiero para entender que no solo estamos quebrados, sin empleo, empobrecidos sino además endeudados por 10 años en 200 millones de dólares?.

Ahora bien en este marco, en este escenario, en esta realidad, quien dijo yo tengo una idea?, quien levantó la mano para darnos un programa de gobierno, quien se peleó con los empresarios para defender los 17 mil empleos que se perdieron en 3 años, quien dijo algo sobre la Ley 19.640, como no sea Boyadjian que seguramente la querrá convertir al evangelismo y salvar a los templos a los que asiste y todo porque está en campaña, 17,9 % de pobreza, la duplicaron en solo 40 meses, así las cosas, no puedo más que transmitir inseguridades, sumar improvisación y obviamente no pronosticar nada, porque como digo, “siempre se puede estar peor”, la pregunta seria, ¿Cuánto peor?, la caída de todos los rubros de la producción, el consumo en general y de alimentos en particular de un 47%, me evita mayores comentarios, autos más del 50%, siempre hablando de Tierra del Fuego en particular y del país en general.

La consulta es, ¿Cómo se gobierna un país con 138 mil millones de dólares de deuda, 32 % de pobres, y más de un millón de desocupados, o una provincia de 200 mil habitantes con 200 millones de dólares de deuda por la que hay que pagar 33 cuotas de 4.475.000 dólares, 17 000 desocupados y casi el 20 % de pobres?.

No es muy complicado, creo, explicarle a la gente como harán para sacarnos de esto, que gestiones en el congreso nacional, las legislaturas o concejos deliberantes van a llevar a cabo para generar alguna señal positiva. Cuál será la actitud del gobierno, volveremos a la división norte/sur, habrá una unidad de criterio institucional que nos indique que por una vez se trabajará en conjunto, alguna bocanada de aire fresco que nos impulse a seguir teniendo fe en los cambios para el conjunto de la sociedad, el mejoramiento de la calidad de vida, la solidaridad, la sensibilidad social y sobre todo la justicia social, cambiaremos planes por empleo genuino, podremos seguir viviendo en el lugar que elegimos o definitivamente tendremos que irnos a otra parte.

Todas estas preguntas son solo eso, para todos, porque no podemos permitirnos el lujo de dar tiempo, ya no hay tiempo, la pobreza, el desempleo, el hambre son ahora, aquí en Rio Grande hay gente canjeando ropa por fideos, el futuro de miles de fueguinos no puede estar en manos de aquellos solo aparecen para las elecciones, me niego a creer que se votará cheques en blanco a quienes se tomaron 3 años sabáticos para volver con el tupe de decirnos como hacer las cosas.

Esta vez tampoco se va a pensar el voto, otra vez nos va apurar la salida al campo, aun en este escenario?, como verán estoy lleno de preguntas, pero más que preguntas preocupación, es mucho tiempo en este lugar viendo como hemos retrocedido, culpa de advenedizos, chantas, teóricos del cualquiercosismo y personajes diversos que solo pensaron en ellos y el entorno, entornos realmente patéticos, más papistas que el papa, generadores de círculos de baba que impidieron cualquier contacto, blindaje mediático, cuatros de copa, les encanta que los medios los alaben permanentemente, aun cuando no sepan el articulo dos de la ley de coparticipación federal, o la 19640, son esos cuatro de copas los que poco a poco los rodena como una enredadera y los ahogan, los alejan de la realidad y terminan como han terminado todos, es decir yo al menos no quiero nada de todo eso, espero que todos se hagan estas preguntas y vean quien estuvo, donde y como estos últimos 3 años y después de ese análisis díganme que van a hacer.

Armando Cabral.