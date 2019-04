MALVINAS: “Me encuentro con este pueblo delante mío y el pecho se me llena de orgullo, dijo Ferreiro

Cabe destacar, que previo a esto, se llevó adelante la inauguración de un nuevo espacio homenaje a los tripulantes de la VII Brigada Aérea, escuadrón de Helicópteros desplegados en Malvinas. Allí, se colocó un aspa de hélice de aeronave H 91 que fue declarado tumba de guerra y patrimonio histórico institucional de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Las palabras alusivas estuvieron a cargo del presidente de la Asociación de Helicópteros de FAA, brigadier VGM Horacio Giaisgischa.

Durante los actos, las autoridades legislativas junto a funcionarios nacionales colocaron una ofrenda floral en memoria de los caídos. Hicieron lo propio autoridades provinciales, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas y representantes de diversos organismos civiles y militares. Mención especial para la participación de la Fanfarria del Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballos, que por primera vez visitaba la Provincia.

Bernardo Ferreiro, veterano de guerra, fue el único orador de la ceremonia central. Reflexionó y dijo “cuando tuve el honor de ser designado para pronunciar unas palabras en este día, tuve una duda, sobre qué decir que ya no se haya dicho en estos 37 años. Pero rápidamente la realidad me golpeo y tuve temas de sobra”.

Al tiempo que Ferreiro recordó el ninguneo de los medios de comunicación a su compañero Jorge Altieri. Luego de “37 años recuperó el casco que le salvó la vida en el infierno de una trinchera, pero lo que no pudo salvar, que le quedarán terribles secuelas físicas y psíquicas. Mientras existan este tipo de personas tendremos temas para rato”, remarcó.

Por otra parte, el combatiente de Malvinas sostuvo que al levantar la mirada “me encuentro con este pueblo delante mío y el pecho se me llena de orgullo. Una sociedad, que a los veteranos de guerra nos ha dado todo su apoyo, todo su reconocimiento y saber que nosotros no estamos solos”.

“Es nuestro sueño y motivo de esperanza, que las generaciones venideras se preparen en la escuela de la pluma y la diplomacia que sin lugar a duda, conseguirán lo que ningún conflicto obtiene a través de las armas”. Finalmente, Ferreiro manifestó el acompañamiento, la contención y el respeto que la sociedad le brinda “a los que dieron todo, por la dignidad de todos”, concluyó.

Luego de finalizada la ceremonia, el Vicegobernador manifestó que “hoy es un día, donde todos los ciudadanos les rendimos homenajes a nuestros héroes de Malvinas. A los que quedaron en suelo malvinense, como en las aguas frías del Atlántico sur y a todos aquellos que están alrededor nuestro que fueron a defender la soberanía de la patria”. En tanto, Arcando mencionó su participación en el acto –ayer- de Gendarmería nacional y en la vigilia de Ushuaia. “Siempre lo hacemos durante los 365 días del año, aquellos que sabemos el sacrificio que hicieron los hombres y mujeres”.

Por otro lado, Arcando fue consultado sobre pedido de los excombatientes de no utilizar de la causa Malvinas en cuestiones políticas. Dijo que “la causa no tiene color partidario es de todos los argentinos, aquel que lo tome por un tema político creo que se equivoca. Nosotros más allá que somos hombres y mujeres de sector, es ahí donde debemos reivindicar los derechos soberanos en todo los foros que podamos, eso no significa que estamos haciendo política con la causa y todos nos propusimos recuperar el archipiélago por vía diplomática”.

Por último, el titular de Parlamento se refirió a la Ley Malvinas y dijo: “Nosotros pretendemos que en el futuro cualquier acuerdo u otros temas que tenga que ver con Malvinas, cumpla con lo que establece el artículo 76 de la Constitución nacional. Debemos seguir trabajando en la norma, para que no suceda lo Foradori – Duncan y que nos llevó a presentar como Provincia esta Ley. Esto, es algo de todos los fueguinos y hay que defenderla en el Congreso, buscando los consensos necesarios para que sea aprobado en ambas Cámaras”, concluyó.

Finalizada la ceremonia central, se dio inicio al desfile del cual participaron instituciones educativas; asociaciones civiles; clubes deportivos; fuerzas armadas y de seguridad. Innumerables riograndenses se acercaron a acompañar a las distintas delegaciones y banderas de ceremonia que desfilaron por más de 3 horas en un marco de reconocimiento, homenaje y recuerdo de los veteranos y a los caídos.