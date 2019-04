En primer término, afirmó que “aquí en Tierra del Fuego se está llevando adelante un trabajo de unidad muy importante y eso es algo que vengo pregonando desde hace mucho tiempo”.

“Con Macri estamos viviendo un tiempo muy difícil y estoy notando que la unidad en las provincias es algo que se viene realizando cada vez más. Debemos unir fuerzas para generar una propuesta superadora tanto al actual gobierno como a nosotros mismos”, expresó Fernández.

Siguiendo con el tema de la unidad dijo que “los Gobernadores son piezas centrales en la construcción de una fuerza política nacional, y eso es algo que hablaré con Rosana Bertone”.

Por otro lado, al hablar de la política a nivel país comentó “estamos generando una unidad nacional y luego Cristina decidirá si es candidata o no, es una decisión que ella deberá tomar”, y continuando con el tema electoral fue contundente, “no me preocupa como ganar la elección porque Macri está muy complicado, lo que si me preocupa es el día después donde necesitamos a los mejores para poder gestionar. Nos espera una Argentina con pobreza y sin empleo. El país que vamos a recibir no tiene nada que ver con el que dejó Cristina”.

Al ser consultado por el gobierno nacional actual y sus medidas dijo que las mismas “fueron un manotazo de ahogado ya que no se puede pelear contra lo que vive la gente día a día”.

Por último, alegó que hay un gran problema en el país porque “Argentina dice ser un lugar federal y no lo es. Los problemas provinciales son muy agudos y muchos dependen del poder nacional. Los que critican los vínculos de los Gobernadores con el gobierno nacional es porque nunca gobernaron”.