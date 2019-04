LA GOBERNADORA PRESIDIÓ LA APERTURA DEL UTMB EN USHUAIA

Dom 07/04/19.- La Gobernadora Rosana Bertone junto a la fundadora de Ultra Trail Mont Blanc Catherine Poletti presidieron la apertura formal de la carrera Ushuaia by UTMB, la cual se desarrolló durante el fin de semana en Tierra del Fuego.

“Este fue un desafío que se llevó adelante con mucha pasión”, expresó la Gobernador destacado el trabajo de os organizadores junto al Gobierno de la provincia, el Municipio de Ushuaia, organizaciones locales y el sector privado.

En este sentido, aseguró que “es una verdadera política de estado, tanto de turismo como de salud, pero también es una decisión que tomamos para dar a conocer nuestro entorno y que la llegada del otoño e invierno en Ushuaia también pueda ser motivo de optimismo”.

“Cuando trajeron este desafío tan importante, la primera reacción fue en torno al cuidado de la gente, luego nos reunimos con el intendente Walter Vuoto y dijimos sí vamos a hacerlo”, comentó Bertone.

De esta manera la Gobernadora brindó la bienvenida a los mil corredores de todo el mundo, y destacó la participación de los 150 fueguinos que “vivirán la experiencia de correr con los mejores atletas de running a nivel internacional, recorriendo nuestras montañas”.

“Este sueño era posible”

El Presidente de INFUETUR, Luis Castelli recordó que “hace casi dos años iniciamos un camino donde empezamos a soñar vimos que ese sueño era posible, fuimos a Madrid en marco de la FITUR, nos reunimos con Catherine (Poletti) y Rémi (Duchemin) y aceptaron el desafío fue así que empezamos a construir esta gran carrera”.

“Pero todo no hubiese sido posible si ese nivel pasión no estuviera acompañado por la voluntad política de la Gobernadora y la comunión de todas las instituciones y organizaciones”, expresó el funcionario.

Castelli además comentó que superó las expectativas por el número de corredores inscriptos, “hoy es una gran satisfacción, con voluntad política, trabajo y profesionalismo se pueden llevar adelante grandes emprendimiento”, aseguró destacando el fortalecimiento de la actividad turística y el trascendental evento “desarrollado en Argentina, Tierra del Fuego para todo el mundo”.

Una gran carrera, en un gran lugar

Por su parte, la Fundadora de UTMB, Catherine Poletti expresó que “es una gran carrera, en un gran lugar y demanda grandes cosas”, resaltando la realización de esta competencia que desembarca por primera vez en América.

Además recordó los inicios de UTMB como una idea de un grupo de visionarios amigos junto a su esposo y Michelle Poletti, y que luego se convirtió en el evento de montaña más importante del mundo. En 2003 cuando empezaron en Chamonix (Francia) eligieron esa semana porque empezaba a bajar el turismo a fines de agosto, por lo que buscaron ese momento para reforzar la economía del lugar, pero poco a poco se dieron cuenta que debido al evento terminaron teniendo la semana más fuerte del turismo de verano.

Poletti también comentó que uno de los valores pilares de esta organización y de este ultra trail es el respeto, “el respeto a la naturaleza y a los deportistas”.

En torno a la elección de Ushuaia como lugar para desarrollar la primer carrera UTMB en América, la Fundadora sostuvo que “Ushuaia es sinónimo de aventura”, y expresó que “este desafío, más allá del frio, hace que terminar la carrera sea una doble la satisfacción y lleguen a conocerse más como atletas”.

En tanto que Rémi Duchemin, CEO de UTMB Internacional detalló que Ushuaia by UTMB es el tercer evento fuera de Francia y Europa, el primero fue la UTMB China Y la segunda la UTMB de Omán. Además destacó que “hay tres cosas importantes para los que forman parte de la competencia: la calidad de la organización, el cuidado del medio ambiente y el compromiso de toda la sociedad con el evento que se realiza”.

“Ojo con lo que deseas es el mensaje”

El Director General de Ushuaia by UTMB, Juan Pablo Tarelli agradeció a los protagonistas de la carrera y sponsors, como así también a las instituciones municipales, provinciales y nacionales. Entre los sponsor destacó el apoyo brindado por el Gobierno de la provincia “quien ha sido el promotor de esta carrera”.

“Trajimos la idea con unos amigos, pensando en el desafío más importante, y ojo con lo que deseas es el mensaje, ya que nos animamos y encontramos el apoyo de Tierra del Fuego y de Ushuaia. Presentamos al INFUETUR la idea y nos acompañaron, por todo lo que significa en torno al turismo y la marca destino”, agregó.

“Tenemos mil corredores que vinieron con acompañantes, además hay más de 200 voluntarios y profesionales de Tierra del Fuego, pusimos en valor 130 km de senderos y esto no se logra si no es con el apoyo de todos los locales”, destacó el organizador.