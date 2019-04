EL SENADOR OJEDA LE RESPONDE AL JEFE DE GABINETE MARCOS PEÑA NATO OJEDA: ¨NO PUEDO QUEDARME CALLADO CUANDO SE ESTÁ DISTORSIONANDO LA REALIDAD¨

¨Por si lo desconoce el Ministro, los fondos del Fideicomiso Austral corresponden a fondos de los recursos naturales de Tierra del Fuego por un acuerdo suscrito entre los Gobiernos Provincial y Nacional en el año 2010¨, detalló.

Además, Ojeda manifestó que ¨por supuesto que la Gobernadora así como yo como senador siempre mantuvimos un diálogo institucional con el oficialismo.¨ ¨Es lo que corresponde en un sistema democrático, federal y republicano como el nuestro¨, afirmó.

¨Tampoco reconoce el ministro la excelente gestión que viene realizando Rosana Bertone para ordenar las cuentas provinciales, pagar las jubilaciones y los sueldos a término, entre muchas otras cosas, como NO ocurre en todas las provincias argentinas¨, dijo Ojeda.

Con relación a la industria, Ojeda fue contundente al indicar ¨las políticas llevadas adelante por el gobierno de Macri y Peña solo han perjudicado a la industria fueguina y a los puestos de trabajo, en la que se han perdido más de 9000 puestos directos, y ni hablar de los indirectos.¨

La cuestión Malvinas tampoco quedó afuera de la consideración del Senador fueguino ¨escuchando al ministro Peña me pregunto ¿qué entienden en Cambiemos por defender la soberanía sobre nuestras islas?¨, y agregó ¨es claro que la soberanía sobre Malvinas no es una cuestión de estado para este Gobierno nacional, el permanente diálogo con Gran Bretaña para suscribir convenios de acuerdos comerciales perjudiciales para la Argentina y sin tocar jamás nuestro reclamos de soberanía, es muestra de ello.¨

¨La soberanía sobre Malvinas no les importa, no es parte de su política, como tampoco lo es Tierra del Fuego, lo deja claro Peña cuando aclara que la provincia no es oficialista¨, y agregó contundente ¨¿cómo podría serlo? Si lo único que hemos recibido del Gobierno de Macri es ajuste y más ajuste.¨

En este contexto, el Senador fueguino fue claro al señalar ¨pero así como es lógico mantener un diálogo maduro e institucional, como representante del pueblo fueguino, no puedo quedarme callado cuando se está distorsionando la realidad.¨