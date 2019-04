Denuncia por violación de derechos de trabajadores petroleros.

DEFENSA ACTIVA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR PETROLERO

DE LOS HECHOS

En épocas de elecciones de delegados, recuerdo que al consultar las

fechas de votación y los requisitos de las mismas para postularse, tres

personas activas integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato me decían

fechas diferentes. También sucedió que en el día de la votación no se hizo el

conteo de los votos como debería ser, el argumento que dio Comisión fue que

la URNA quedaría en la oficina del Sindicato, para terminar con las elecciones

en los YACIMIENTOS al otro día.

Lo que me llamo la atención es que la Urna quedó sin ningún tipo de

sello y/o precinto para no permitir la manipulación de los votos. En mi

descontento manifiesto que estaba claro que se quería manipular los votos

para colocar un delegado a dedo.

Cuando se hacen las elecciones en los Yacimientos de Río Cullen y

Cañadon Alfa, en el conteo de los votos salgo en primer lugar, y en el segundo

lugar el compañero Fohomann Alberto, candidato propuesto por ellos, por lo

sucedido comenzó una serie de negativas ante mis compañeros.

Tambien aludo que NUNCA fui capacitado para ser delegado y no se me

entregaron las herramientas para realizar mi tarea de representación

correctamente, pasados 5 (cinco) meses de haber inicido mis funciones me

dieron recién el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente.

En dos oportunidades, dentro de las instalaciones de trabajo, quiero

decir en los Yacimientos de Rio Cullen, el compañero integrante de la Comisión

Directiva Ochoa Marcelo, recurre a palabras ofensivas hacia mi persona

invitandome a pelear en el lugar o en la ciudad, mencionando que yo hacía

críticas al Sindicato y al Secretario General, el Sr. Luis Sosa.

Cuando la empresa Compass Group S.A. hace reducción de personal por

nueva reestructuración del contrato, me acerqué a las instalaciones del

sindicato a pedir su apoyo para que no haya despidos, a lo cual tuve una

respuesta no favorable a mi petición de parte de la institución con estos

argumentos, textual “No te vamos a apoyar y si las personas se quieren

encadenar en las puertas de la empresa que lo hagan, nosotros no los vamos

a defender.”

En el transcurso de mi gestión como delegado, junto al compañero

delegado Martinez Hernán de la empresa HUINOIL, redactamos una nota al

Secretario General Luis Alberto Sosa, pidiendo que nos apoye en la solicitud

de un bono de recomposición salarial por única vez. Nunca tuvimos respuestas

de ningún integrante de dicha entidad sindical, nunca fuimos atendidos,

dejaron de atendernos las vías de comunicación (mails, celulares, etc.)

simplemente somos ignorados como representantes gremiales de nuestros

compañeros en las respectivas empresas en las cuales nos desarrollamos como colaboradores.

Por otra parte, hago mención a lo ocurrido el día que junto al compañero

delegado Hernán Martinez, hicimos una charla informativa al personal de

Compass Group S.A. que se encontraba en su tiempo de descanso, fuimos

acusados por la parte sindical y empresarial, de no estar cumpliendo con la

ética de la empresa, interrumpiendo el horario de trabajo de mis compañeros,

interfiriendo en el horario de salida del servicio y acusándome que había hecho

una asamblea si previo aviso.

La empresa Compass Group S.A. tomo acciones represivas contra mi

persona y me hace un apercibimiento con total concentimiento de la parte

sindical, es evidente que entre ambas instituciones no quieren que ejerza mi

derecho de delegado.

Recurrente son las amenzas a los afiliados, sino piensan como ellos, por

eso los trabajadores no se animan a ejercer su derecho de opinión. Cuando fue

las elecciones del compañero Hernán Martinez, querían traer las urnas a Río

Grande, por lo mismo el compañero les exigió que realizáran el conteo de

votos en el lugar.

Luego se realizó una Asamblea en el quincho del sindicato, donde

estabamos presentes todos los delegados, en el cuarto orador, el Secretario

General me saltea en el momento que tengo que hablar, luego me otorga la

palabra en el final de la reunión, en la que expongo tres temas:

1) Planteo que existen procedimientos que se deben seguir en

elecciones de delegados.

2) La operadora y la contratista no realizan inversiones en el sector del

trabajo.

3) El tema del achique del personal cuando teniamos una Paz Social

firmada.

Recuerdo que el mismo Secretario General aseguró en una Asamblea

pasada que esto no hiba a suceder, sin embargo pasó todo lo que dijo que no

pasaría. Tuvimos compañeros despedidos y todos fuimos sobrecargados en

nuestros puestos laborales. Quiero mencionar que en esta Asamblea, mi

compañero de trabajo y delegado por la empresa Compass Group S.A., el Sr.

Fohomann Alberto interrumpe mi relato y me ofrece golpes de puño.

Por otro lado, la operadora Total Austral todos los años hace

mantenimientos de equipo, a esto se le llama paro de Planta Programado, en

los yacimientos Cañadón Alfa y Río Cullen, donde hay exceso de personal en

todos los sectores. El PPP se programó para las fechas del 9 al 16 de noviembre

2018.

Al enterarme que todos los sectores laborales dentro de los yacimientos

hiban a subir a trabajar el personal de planta permanente, que estaba de

franco, hice muchas preguntas vía mails pidiendo el cronograma de las

personas, para saber si también el personal de la Empresa Compass Group S.A solicitado para realizar tareas extraordinarias, pero no obtuve respuesta

alguna. Siento que existe una desigualdad explicita y una ausencia por parte

del Sindicato para mis compañeros, porque no son equitativos.

Últimamente, el señor Vocal Electo Marcelo Ochoa, tiene tratos

agresivos e impunes en los Yacimientos de constante persecusión y aprietes

hacia los afiliados que se encuentran sometidos por el temor a perder su

fuente laboral, ya que no se les brinda un espacio de dialogo adecuado, no son

escuchados y no se atiende a sus reclamaciones, interfiriendo constantemente

con el dialogo democrático que debiera existir entre el delegado electo y los

trabajadores. También usa mecanismos de constantes amenazas de todo tipo,

hacia el delegado electo de Huinoil Martinez Hernán, en la última amenaza

recibida dijo textual “deja de joder porque te voy a sacar como delegado” con

el objetivo claro de impedir que desempeñe sus funciones de delegado y que

haya una defensa REAL de los derechos de los trabajadores.

Por último hago mención que a mi compañero Hernán Martinez, en dos

ocaciones le ofrecieron dinero para que se vaya. Queremos decirles que no

queremos dinero, estas personas nos quieren callar con plata, para beneficios

propios, esto que quede BIEN EN CLARO NO QUEREMOS DINERO PARA

NUESTRO BENEFICIO PERSONAL.

QUEREMOS RECOMPOSICIÓN SALARIALES, MEJORES CONDICIONES

LABORALES, RECATEGORIZACIONES, QUE SE LES PAGUE AL PERSONAL LO

ESTIPULADO POR CONVENIO Y QUE TENGAN LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y

OPINIÓN.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

TODOS LOS INDIVIDUOS SON LIBRES Y GOZARÁN DE IGUALDAD PARA NEGOCIAR

Y CONTRATAR CON OTROS SUJETOS. PERO CUANDO UN TRABAJADOR CONTRATA CON

UN PATRÓN LAS COSAS NO SON PAREJAS.

EL TRABAJADOR NECESITA URGENTE TRABAJAR PARA MANTENER SU FAMILIA,

MIENTRAS QUE EL PATRÓN NO SIEMPRE NECESITA URGENTE EL SERVICIO. EN ESTAS

CONDICIONES DE DEBILIDAD Y NECESIDAD, LÓGICAMENTE EL QUE IMPONE SUS

CONDICIONES ES EL PATRÓN.

EL DERECHO DEL TRABAJADOR ENTRA EN ACCIÓN PARA

PROTEGER AL TRABAJADOR COMPENSANDO ESA SITUACIÓN DE

DESIGUALDAD.

