Conmovedora carta del soldado torturado en Malvinas Silvio Katz al Juez Federal Federico Calvete

Por Armando Cabral

Mart 23/04/19.- El 7 de diciembre del año pasado el diario CLARIN publicaba una entrevista al ex soldado combatiente de Malvinas Silvio Katz, quien describió con profunda crudeza porqué denunció a Eduardo Flores Ardonio, quien en 1982 era subteniente del Ejército; por torturas y malos tratos. “Me hizo poner las manos, los pies y la cabeza entre el agua helada, me estaqueó y me hizo comer entre el excremento. ‘Judío de mierda’ fue lo más suave que escuché de él. Tenía predilección por los judíos, era un nazi en potencia. Y yo era el único judío del grupo. Siempre se refería a mí en forma despectiva. Decía ´despierten al judío de mierda, ´traigan al judío traidor´, al ´judío sorete´. Me hizo sacar la ropa, quedé en remera y calzoncillos cortos, me estaqueó y me hizo orinar por mis compañeros. Era todo lo indigno que se podía ser”. Los hechos narrados sucedieron hace 37 años, la Causa 1777/07 que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo del Juez Federico Calvete 12 años.