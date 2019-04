BERTONE: “EL PERONISMO TIENE QUE ESTAR UNIDO PARA VOLVER A UNIR AL PAÍS”

No soy muy optimista sobre el alcance positivo que puedan tener las medidas anunciadas hoy. Uno siempre espera lo mejor para el país, pero son fórmulas que ya se probaron y que no resolvieron los problemas de macroeconomía que tiene el país. Tampoco creo que sean un alivio para el bolsillo de los trabajadores ante una inflación que todos los meses crece, en en lugar de bajar”.

“No podemos permitir que se siga dividiendo a los argentinos o que nos dividan a Tierra del Fuego del resto del continente. La Argentina es de todos los argentinos y no sobra nadie. Creo que la figura del Presidente no puede estar echándole la culpa siempre a los trabajadores, o a los comerciantes, o a los industriales, o a los desocupados, o a los jubilados. La palabra de un Presidente debe ser para contener y no para generar mayor desamparo”, destacó Bertone.

En igual sentido, sobre el impacto de las medidas nacionales en la provincia, la mandataria reportó que “el desempleo ha crecido en Tierra del Fuego porque las empresas no venden sus productos. Y como no venden, no fabrican. Esto va destruyendo el entramado social y necesitamos ponerle un freno a este proceso de deterioro. Nosotros estamos sosteniendo con la obra pública el empleo y acompañando con desarrollo social, porque la nación se ha retirado de programas alimentarios claves o retrasa el envío de vacunas. Hoy nuestra prioridad es Tierra del Fuego, y los fueguinos y fueguinas que los tengo que cuidar, de que estas políticas de Macri le afecten lo menos posible”.

Consultada sobre la situación del peronismo, Rosana Bertone planteó que “si el peronismo logra la unidad entre el justicialismo y el kirchnerismo como ya viene ocurriendo en las provincias como San Juan, Entre Ríos, y como lo estamos haciendo en Tierra del Fuego, no tengo dudas que vamos a lograr un cambio en el país. Los acuerdos no son fáciles, porque hay diferencias y matices dentro del peronismo. Pero también es cierto que el país requiere de la unidad. Si seguimos divididos, los sectores que hoy gobiernan la Argentina van a consolidar un modelo económico que hoy excluye a los jubilados, a los sectores populares y también a los trabajadores. La desigualdad social ha crecido en el país y se ha destruido el mercado interno. Sin mercado interno no hay industria y sin industria, provincias como la de Tierra del Fuego no pueden avanzar”.

UN FRENTE NACIONAL

La gobernadora también destacó la necesidad de lograr a nivel nacional “un gran frente político opositor que plantee un cambio de gobierno. Y en ese trabajo no hay que excluir a nadie. Yo he dicho claramente que nuestro límite es Macri. No podemos seguir entrando en esta estrategia de la divisiones y de la polarización”.

“Cristina debe estar en este acuerdo. Fue ocho años Presidenta de la Nación con sus aciertos y con sus errores. Porque cuando uno gobierna, por más que lo haga con las mejores intenciones, a veces se equivoca. Hay que reconocerlo y seguir adelante. Yo valoro mucho la gestión de Cristina y creo que ahora es el momento de ver su potencial como conductora. Un proceso se puede conducir estando al frente del mismo o generando las figuras que permitan esos liderazgos. Hoy Cristina sigue siendo una figura central y tiene que estar en esta unidad. Como también tienen que estar los gobernadores y las figuras históricas y más jóvenes del peronismo. Incluso aquellos que se han ido, pero que pueden volver. Ahora bien, habrá que discutir cómo y quién representa mejor a todos los sectores y quien es la persona indicada para el momento que vive la Argentina. Quien asuma el 10 de diciembre va a recibir un país peor en todos sus indicadores económicos y sociales en un escenario internacional y regional muy adverso” señaló Bertone.

“Yo hablo sobre lo que entiendo que es lo mejor para el peronismo y lo que es mejor para el país, con una posición absolutamente desinteresada. Hoy nuestra prioridad es gobernar Tierra del Fuego y construir desde acá una opción nacional superadora. En nuestra provincia todos hemos tenido que ceder algo y escucharnos para poder lograr la unidad. A nivel nacional tenemos que lograr lo mismo. nadie está en condiciones de imponer nada al resto. Debemos lograr una síntesis que nos permita la gobernabilidad necesaria para sacar al país de la crisis en la que está y que probablemente se vaya agudizando por el peso de la deuda y del descalabro de las variables financieras, económicas y sociales, como ellos mismos lo reconocen” finalizó Bertone.