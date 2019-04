ANDREA FREITES: “LA CESIÓN DE 10 MIL HECTÁREAS ES UNA VERGÜENZA DE LA GESTIÓN RIOS”

La legisladora recordó que “la ex gobernadora Ríos decidió no concurrir con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y definió de esa manera el destino de las tierras con la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal provincial. Los legisladores no hemos hecho un análisis de legalidad, porque eso es inherente a otro poder del Estado, por eso también el poder ejecutivo se limita a cumplir una intimación judicial. Dicha posibilidad se perdió cuando la ex gobernadora Fabiana Ríos, omitió el cumplimiento en tiempo y forma, y dejó vencer los plazos para que se definiera en esta instancia”.

Freites aseguró que “lo que nosotros hicimos se limita únicamente a culminar un paso administrativo que la ley vigente permite”, recordando que “el Superior Tribunal intima al Ejecutivo a avanzar en esta decisión, no es que Bertone se levantó un día y dijo ‘voy a entregar 10 mil hectáreas’, acá hay consecuencias de cosas que no se hicieron en la gestIón anterior y quien corta la instancia administrativa es la ex gobernadora Fabiana Ríos, y en esa desidia y abandono de lo público, es donde radica la verdadera “vergüenza institucional”.