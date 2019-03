SUTEF desmiente supuesto aumento otorgado por el gobierno.

Por otro lado, lo que rechaza la docencia es que no se cumple con el precepto constitucional que dice que por igual tarea debe haber igual remuneración.

Por ejemplo, el maestro que trabaja un cargo cobrará $25.000 y si toma otro cargo, no ganará $50.000 como establece la lógica, el sentido común, y la Constitución Nacional, sino que ganará mucho menos en el segundo trabajo.

Lo mismo sucede con las horas cátedras. El profesor que tenga 21 horas cátedras ganará $25.000, y si toma 2 o 3 horas cátedras, (un curso más) seguirá ganando $25.000. Y hay múltiples ejemplos que generan situaciones tan ridículas e injustas como éstas, que conllevan la dificultad de que los y las docentes no tomen suplencias cortas y los chicos no reciban educación de mano de su maestra o maestro. Esta oferta salarial sólo se le puede ocurrir a una mente perversa o a alguien con muy poca inteligencia, sentido común y lógica.

Por igual tarea, igual remuneración, que el segundo cargo valga lo mismo que el primero, que cada hora cátedra valga lo mismo y eso se logra poniendo todo en el básico, eliminando el decreto 318/19 y las sumas fijas. Eso es lo que pide la docencia. El Gobierno tiene recursos, tiene superávit y puede llegar a ofrecer una propuesta que respete estos conceptos para que la docencia fueguina pueda analizar seriamente si la acepta.

