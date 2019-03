REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Concejales analizarán los pasos a seguir tras la ausencia de funcionarios municipales

RÍO GRANDE.- Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto que preside la concejal María Eugenia Duré. En esta oportunidad, al igual que en la primera reunión del año, se esperaba analizar el aumento del valor de boleto de colectivos implementado por el municipio como así también las nuevas disposiciones en cuanto al subsidio

y “Fondo Compensador del Transporte Público de pasajeros”.

Una vez más la titular del espacio había citado para la ocasión al Secretario y al Subsecretaria de Gestión Ciudadana, Federico Runín y Daniel Facio, respectivamente, a directivos de la empresa prestataria del Transporte Urbano de Pasajeros de Colectivos, City Bus; representantes del Tribunal de Cuentas Municipal y representantes del gremio de la UTA.

El encuentro, sin embargo, contó con la presencia de los Concejales Laura Colazo; Miriam Mora; Raúl von der Thusen; y los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal Carlos Iommi y Nicolás Giordano junto a colaboradores de esa institución.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante y allí los presentes intercambiaron opiniones al tiempo que la titular de la Comisión, concejal María Eugenia Duré informó que el Municipio comunicó, pocos minutos antes de que comience la reunión, la ausencia de los funcionarios citados oportunamente.

Ante esta situación se planteó la duda de continuar con la reunión por lo que se resolvió avanzar para conocer la posición del Tribunal de Cuentas Municipal y el papel que le tocó en las decisiones adoptadas por el Municipio en torno al transporte público de pasajeros”.

La Concejal María Eugenia Duré lamentó, al término de la reunión, “la ausencia de los funcionarios municipales que nos comunicaron que no vendrían 10 minutos antes de que empecemos la reunión al igual que en la reunión anterior”, además “la empresa tampoco vino y lo mismo pasó con el gremio de la UTA y no tuvimos ninguna información de porque no pudieron concurrir”.

Por lo tanto “con los integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal dado que son los encargados de analizar, técnicamente, la viabilidad en la modificación de la tarifa” y aunque “la intención era trabajar con todos”, reconoció que “lo más importante era que estuviera sentado el Municipio pero es la segunda vez que los funcionarios no vienen”.

Por lo cual Duré aseguró que en la reunión se resolvió “pedir la interpelación de los Secretarios del Municipio dado que en la Carta Orgánica está establecida la obligatoriedad de que los funcionarios asistan al Concejo Deliberante para brindar información cuando los Concejales necesitemos algún tipo de respuesta ”

Por lo tanto especificó que los Concejales “queremos ver de qué manera el Municipio está creando un Fondo Compensador de tres millones de pesos porque acá la información no ha llegado y en el Boletín Oficial se publicó con anterioridad al anuncio que se hizo en Conferencia de Prensa en la que se hizo alusión a este fondo” dado que “el Municipio no nos ha informado y

lo hacen a espaldas del Concejo Deliberante y utilizan la plata de los vecinos”

Dure también recordó que en el Presupuesto Municipal para el año pasado “se aprobó un aumento de subsidio para la empresa a casi el triple y nosotros no queremos que a la empresa le Concejo Deliberante Del Municipio de Río Grande le vaya mal, nosotros queremos que el Municipio se haga cargo de toda esa suba que pretende para todos los vecinos porque yo entiendo que el Fondo Compensador lo está pagando el vecino que utiliza el servicio”.