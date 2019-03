REUNIÓN DE COMISIÓN DE PRESPUESTO Los Concejales analizaron el aumento de boleto y el subsidio para el transporte público

El encuentro sin embargo se desarrolló solo con la presencia de los concejales Raúl von der Thusen; Laura Colazo; Miriam Laly Mora; Verónica González; y Alejandro Nogar en tanto que desde el Municipio y, la empresa, se excusaron de asistir al encuentro.

Durante el encuentro los Concejales intercambiaron opiniones en tanto que la titular de la Comisión, María Eugenia Duré reclamó información por parte del Municipio en torno al aumento del valor del boleto, la situación de los subsidios municipales y la constitución del “fondo compensar” anunciado desde el Departamento Ejecutivo.

Finalizada la reunión la concejal María Eugenia Duré explicó que la misma buscaba ser “más abarcativa” aunque “el principal punto era el anuncio que se realizó hace unos días de un aumento en las tarifas de transporte público que pasa de 11 pesos a $13.90 y queríamos que se sienten en la mesa de la Comisión y ver de dónde surge ese fondo compensador que se va a hacer cargo de absorber todo lo que tiene que ver con la tarifa según lo que dice el Municipio”.

Duré lamentó la ausencia de funcionarios municipales que “20 minutos antes de comenzar la reunión han girado una nota para excusarse que no podían venir el Secretario de Gestión y Participación ciudadana” a pesar de que “se convocó el día martes de la semana pasada” a todas las partes involucradas en Transporte Público y ninguno ha venido a la Comisión” entendiendo que “es un tema que se debe tratar en esta reunión de Presupuesto”.

En el mismo sentido recordó que “el Presupuesto fue aprobado por dos concejales el año pasado y se aprobó un aumento en el subsidio que era de 38 millones de pesos a 68 millones de pesos y ahora se crea este fondo compensador de 2.5 millones de pesos y todo esto era lo que queríamos analizar”.

Por lo tanto anunció que “volveremos a hacer la convocatoria para el miércoles que viene a las 10 de la mañana porque necesitamos que el Municipio explique de qué manera va a aumentar el boleto de colectivo” dado que “a mi entender el Municipio tiene la capacidad financiera para absorber lo que refiere a ese importe que pretenden aumentar”.

Por lo que la reunión “fue una mesa de trabajo de los Concejales y se analizaron otras cuestiones como es la Ordenanza que vetó el Ejecutivo para aplicar algún tipo de sanción a los funcionarios que no asistan a las convocatorias del Concejo, no dar respuestas o no responder los pedido de informes”.

Duré recordó además que “este es un año muy complejo y el Municipio hace dos meses le aumentó los impuestos a los riograndenses, y ahora aumenta el boleto del colectivo y todo eso es lo que queremos trabajar”.

Y aseguró que “la única información que tenemos los Concejales es la conferencia de prensa que hizo el Municipio con la empresa y con el gremio y nosotros habíamos citado a las partes el mares previo a la Conferencia” y si bien recordó que los Concejales “no tenemos injerencia en las tarifas de colectivos sí somos los que recibimos las quejas de los vecinos y los usuarios”.

Y se opinó que “se ríen de la gente o se ríen de nosotros” porque especuló que “el Intendente ha dado la orden a sus secretarios de que no vengan en el día de hoy”.

Además anticipó su intención de que el Concejo Deliberante vuelva a tener voz y voto en las tarifas dado que “somos los representantes de los vecinos, los que recibimos las quejas o nos piden que hagamos algo” entendiendo que “los vecinos ya no pueden pagar otra suba más” aunque recordó que desde el Concejo “hemos otorgado gratuidad a estudiantes secundarios, a estudiantes universitarios; a pacientes oncológicos; y también presenté propuesta para exceptuar a los adultos mayores, jubilados y pensionados”.

Por lo tanto advirtió que si desde el Municipio “se van a cerrar en no venir a discutir estas cuestiones y dar aumento en subsidio y aumentar el boleto de colectivo, nosotros vamos a seguir convocando para que lo vengan a explicar”.