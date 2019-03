PSP: Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia: Un compromiso presente

Dom 24/03/19.- Hoy, 24 de marzo de 2019 se cumple el 43° aniversario del golpe cívico militar del 76, que sostuvo la última, más atroz y sangrienta Dictadura Militar en Argentina, el Partido Social Patagónico conmemora para no olvidar. Recordamos a las/os compañeras/os militantes que ya no están —una generación entera de dirigentes—, afirmando que su ausencia es solo física porque su presencia está constantemente en nuestra memoria.

En este sentido, convocamos a toda la sociedad fueguina a un compromiso presente por la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, que no es un hecho concluido sino un hecho en proceso, para nunca volver a ser el país del no me acuerdo, el país que seguía como si hubiera una vida, cuando lo que había a nuestro alrededor era muerte en todos los sentidos, físico, social, sin sentido de solidaridad.

Un compromiso presente para hacernos cargo de esa sociedad que mayoritariamente no quiso ver, porque era tan horrible lo que había para ver, porque era tan impensable lo que había que pensar que eligió no hacerlo; el construir un nosotros y construir Patria es siempre una elección y desde el Partido Social Patagónico acompañamos ese camino.

“El futuro no es una página en blanco, es una fe de erratas”.

Mario Benedetti

Partido Social Patagónico