POR LLEVAR PAÑUELO VERDE LE EXHIBIÓ UN ENVASE DE BENCINA.

La joven Erika Cosenza decidió presentar este viernes 1ro de marzo, una queja formal ante la Administración de Parques Nacionales, luego del episodio vivido este fin de semana con un empleado de nombre “Carlos”, encargado de la estafeta del fin del mundo. Mediante una publicación en su cuenta de la red social Facebook expuso tanto la actitud amenazante del encargado, sino también la copia de la queja presentada, con la expectativa de que actúen en consecuencia no sólo las autoridades sino las agencias de turismo que llevan pasajeros de todo el mundo a visitar el lugar. La estafeta del fin del mundo se encuentra ubicada en el Parque Nacional, y allí se pueden adquirir estampillas características del lugar. Este fin de semana la joven concurrió a este sitio típico de la ciudad de Ushuaia, pero la experiencia estuvo lejos de ser agradable. Relató en su muro la especial atención que puso el encargado al pañuelo verde que porta en su mochila identificado con la lucha por la legalización del aborto, junto al pañuelo naranja que identifica la separación de la iglesia del estado. Según su testimonio, plasmado en la queja presentada, el hombre comenzó a realizar alusiones a ese pañuelo y lo comparó con “la bandera amarilla que se ponía en los barcos cuando había peste”. Luego le dijo a la joven que “por suerte, yo siempre tengo una botella de bencina a mano”, y la apoyó con un golpe sobre el mostrador, en una clara actitud amenazante. “Remató con un ‘y en mi casa el 144 no funciona’”, cuenta Erika, que optó por no responderle y retirarse. El hecho vivenciado, no quedó en la nada y este 1ro de marzo, efectuó la queja formal, al considerarlo como violencia de género.