Multitudinaria Marcha por la Vida en Río Grande Miles dijeron “no” al aborto y al abuso de niños

Río Grande.- Una verdadera multitud se unió a la celebración del Día de los Derechos del Niño por Nacer, en Río Grande. La convocatoria organizada por el Consejo de Pastores Evangélicos, la Fundación Dar CONIN, fundación Formar y Referentes católicos partió desde la intersección de Ruta 3 y Prefectura Naval con una interminable fila de autos que identificados con el mensaje “Salvemos las dos vidas” recorrieron la Avenida San Martin hasta la Avenida Belgrano desde donde realizaron la Marcha de a pie hasta la plaza Principal donde se realizó el Acto de Cierre.

Todo el recorrido de la Caravana de autos y la caminata pudo ser seguida a través de una transmisión especial que se realizó desde FM Luz (95.9).

Acto Central

El colorido evento tuvo como característica la alegría que le contagiaban un numeroso grupo de jóvenes que entonaban canciones que exaltaban la defensa de los niños por nacer.

En el evento hubo 5 oradores principales, siendo uno de los momentos más emotivos cuando los profesionales médicos renovaron su juramento hipocrático de defender la vida desde la concepción y no ceder a ningún tipo presiones que quebranten ese altruista compromiso.

También hicieron uso de la palabra la neonatóloga del Hospital Mónica Carande, la Dra. Carolina Cobián, el Presbítero de la Iglesia Católica Profesor Luís Gómez, la M.M.O Solange Bustamante, y la Obstétrica Jessica Roldán.

No a la Ley Micaela

En el discurso leído por la M.M.O. Solange Bustamante quien habló como reciente mamá (tiene una beba de 1 mes de vida) y como empleada estatal manifestó el sentir de sobre este proyecto de Ley que se analiza en la legislatura Provincial que impone la capacitación obligatoria en genero para todos los agentes de los 3 poderes del Estado, considerándose falta grave la negativa a realizarlo:

“queremos decir que no estamos de acuerdo en que se nos adoctrine en ideología de género por trabajar en el Estado, porque no tienen que decirnos cómo y qué pensar, y que tenemos derecho a que se respete nuestra objeción de conciencia”.

Por la Derogación del Protocolo ILE

En otro tramo de su discurso recordó que “no solo nos oponemos a una ley de Aborto libre en Argentina, sino que además exigimos que se derogue el protocolo ILE(que permite la interrupción del embarazo) por inconstitucional”

ESI sin ideologías

También en el masivo acto se manifestó la oposición a que se utilice la educación sexual integral para introducir falsas doctrinas sin comprobación científica que interfieran en el desarrollo de la identidad sexual de nuestros hijos.

No se votará a quienes apoyen el Aborto

En los discursos también se dejó en claro que en esta etapa pre electoral se espera conocer la definición de los candidatos, para saber de qué lado están, “si del lado de la vida o del lado de la muerte”, advirtiendo que “solo daremos nuestro voto a aquellos que se comprometan a hacer de la Argentina un verdadero país provida, donde todos los niños tengan derecho a nacer, donde no existan protocolos de la muerte y donde haya oportunidades y contención para todos”.