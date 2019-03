Moises Solorza: “Trasladarle a los usuarios el costo de la devaluación en la tarifas es macabro”

“En las portadas de los diarios hegemónicos se hace un anuncio grandilocuente con una medida que lo único que hace es patear para adelante un aumento del consumo de invierno. Es necesario aclarar que consumimos más los patagónicos en el invierno que en verano y en la última audiencia pública se determinó que vamos a pagar un 35% más el valor de gas en la factura, pero como hay en medio un proceso electoral, el impacto que implican los índices que están cada vez peor en el gobierno de Macri no quieren incrementar el descontento social antes de las elecciones entonces tomaron la decisión que si bien la están publicitando como beneficio lo único que hace es no facturar hasta el 205 en las facturas de consumo de invierno y trasladarlas hacia la época de verano. Lo que se consume en el periodo invernal se pagara en el periodo de diciembre a marzo, lo llaman descuento pero lo vamos a pagar con precio nuevo con el componentes que no dicen todavía” explicó Moises Solorza en la mañana de LU14.

“Trasladan al verano el consumo de invierno con un componente macabro que es trasladar la devaluación a las tarifas de gas, el Gobierno Nacional en la última audiencia pública con la resolución del ENARGAS autorizó a las empresas energéticas a trasladar el costo de la devaluación del cálculo con el que se llevó adelante el nuevo cuadro tarifario que ya pacto un aumento de 35% a partir de abril pero se realizó con un dólar a 39,40 y hoy está por encima, la resolución dice que la diferencia de devaluación se puede trasladar a la tarifa. Hay que contemplar que además de esta manera de diferir el consumo se suma la posible devaluación. Si aumenta el valor del dólar aumenta lo que nos van a cobrar a los consumidores”.

“Este modelo de país es inviable para cuatro años más de mandato y hay que cambiarlo” concluyó.

Escuchar la nota completa