“LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ES FUNCIONAL AL MAMARRACHO QUE ES LA CAUSA”

“Estoy totalmente sorprendido por la resolución que adoptó el Consejo de la Magistratura porque le hace el caldo gordo a esta maniobra que se está haciendo para entorpecer la marcha del expediente”, aseguró Ibarra en declaraciones radiales en la mañana de este jueves.

El profesional agregó que “esta resolución es funcional a todo este mamarracho que es esta causa, es decir, el trámite de esta causa: un abogado que se va, un testigo que no se quiere que declare, otro testigo que se esconde, otro que se quiere que sea protegido, en fin, todo este mamarracho que está haciendo el Consejo de la Magistratura es funcional a todo esto porque si se presentó una denuncia, están los mecanismos legales para resolverla”.

Ibarra recordó que “por distintas razones la designación del nuevo juez se viene dilatando desde noviembre y esa es una situación inaudita”. “Por eso voy a pedir al Consejo de la Magistratura que resuelva esto cuanto antes”, afirmó.

El letrado explicó que “la denuncia que se hizo sobre Candela está hecha por dos abogados que no son de Tierra del Fuego y que no tienen nada que ver con la causa”. “Basta confrontar lo que dice la denuncia con lo que está en la causa para darse cuenta que esa denuncia es un mamarracho y que está hecha por dos perejiles, por dos personas a las que le dieron letra pero que no saben nada”.