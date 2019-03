La multisectorial 21 F convoca a una marcha contra los tarifazos.

El secretario de prensa del Sindicato de camioneros, Guillermo Vargas informó sobre la marcha que se llevará a cabo en la Plaza Almirante Brown mañana 14 a las 20 hs contra los tarifazos y despidos que se llevan a cabo en todo el país.

El dirigente señaló que se bien en el sector de los camioneros la situacion no es tan grave, y no son tantos los despidos, si la situacion en las electrónicas sigue así no habrá donde hacer logística y los afiliados cobraran el sueldo sin trabajar.

Esto no se soporta mas, no hay forma de subsistir con los aumentos permanentes, en servicios, en impuestos, despidos, y por eso convocamos a la sociedad a movilizarse mañana a las 20 hs, con velas, o lo que quieran llevar porque es una situacion que nos incluye a todos.