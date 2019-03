Inauguración de la Carpa de la Dignidad Arcando acompañó a los combatientes de Malvinas

Río Grande.- “Vine a acompañar a los combatientes de Malvinas en la inauguración de la Carpa de la Dignidad y a su vez felicitarlos por su permanente compromiso con la Causa Malvinas y por mantener vivo el recuerdo de los que han quedado como custodios en nuestras queridas Islas”, dijo el Vicegobernador de la Provincia y Presidente de la Legislatura fueguina, Juan Carlos Arcando.

El mandatario provincial remarcó que “yo no los considero ni veteranos ni ex combatientes, sino combatientes porque la batalla continúa y ellos siguen luchando por la soberanía nacional en nuestros archipiélagos y son un bastión fundamental de la malvinización ya que con esta carpa están concientizando a la sociedad sobre lo que comenzaron allá en 1982 con la Operación Rosario el 1 de abril a la noche”.

Cabe destacar que Arcando realizó una fuerte ofensiva en distintas provincias del país sumando apoyos a la Ley Malvinas que impulsa el Gobierno provincial en el Congreso Argentino, manteniendo reuniones con centros de combatientes de Malvinas y difundiendo el mensaje malvinense en distintas radios nacionales.

“Cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena por la Causa Malvinas y no politizarla ya que es una gesta que une a todos los argentinos; Malvinas es territorio provincial como lo es la Antártida y la verdadera discusión de fondo es la plena soberanía del Atlántico Sur por parte de los argentinos y como bien dice el Martín Fierro, ‘si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera y ese es el verdadero mensaje que debemos tomar en consideración”.

Recuerdo a los caídos

“Los verdaderos malvineros no somos ninguno de nosotros, sino los 649 combatientes que ofrendaron la vida por la Patria; es decir, por todos los argentinos defendiendo la Dignidad Nacional”, observó Arcando.

El Vicegobernador brindó su especial recuerdo a dos caídos: a su primo Ramón Ángel Cabrera caído en uno de los más cruentos combates en Malvinas el 28 de mayo de 1982 y a Patricio Huanca, un amigo y camarada suyo de la Armada, quien cayera el 3 de abril de 1982 tomando las Islas Georgias. “De él me quedó un poncho salteño que me regaló antes de ir a la guerra y lo tengo siempre en mi corazón porque él fue el primer suboficial caído en la Guerra de Malvinas”, confió el mandatario fueguino.