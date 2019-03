Gustavo Melella:”Nosotros no somos la pelotita de ping pong que salta de un lado a otro”

Melella cuestiono que el actual gobierno provincial siempre habló la pesada herencia sin embargo el municipio solo pudo hacer todo con fondos propios, quienes acompañaron todas las políticas de Macri y ahora se quieren despegar, son ellos, nos trataron de mentirosos cuando decíamos que aumentaba la pobreza y se caían los empleos, es una chicana política y yo no voy a entrar en eso”, es lo que quieren y hacen permanentemente.

El intendente de Rio Grande dijo no tener problema con la fecha de elecciones, pero también aclaró que nunca lo consultaron, negó que hayan sido ellos quienes nombraron personalidad destacada al ex ministro Aranguren, mientras el municipio denunciaba el tarifazo. “Nosotros no somos la pelotita de ping pong que salta de un lado a otro, como hacen ellos ahora que cambiemos se hunde”, disparó.

El jefe comunal también se refirió a su posible candidatura a gobernador y cuales son sus ideas respecto de un futuro mandato, recuperar la industria, y también sostuvo que quiere que en el municipio quede alguien que le de continuidad a su gestión en obra publica, las cuestión salarial que se ha sostenido durante 8 años y todas las políticas que la sociedad requiere para estar mejor.