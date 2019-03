Exclusivo: José Estabillo irá por la gobernación de la provincia.

Viern 29/03/19.- Colaboradores cercanos al ex gobernador de la provincia confirmaron a este medio que participará de la elección de junio dentro del Partido Popular, como parte del Frente Desarrollista Fueguino. Estabillo gobernó la provincia entre 1991 y 1999 y luego presidio el Fondo De Infraestructura Regional durante el gobierno de Nestor y Cristina Kirchner.

“Estabillo que fue gobernador por dos periodos, mide bien en las encuestas y después de algunos sondeos decidió participar en un armado dentro del cual está el PRO con Tito Stefani, a la intendencia de Ushuaia, Jorge Colazo, partido Verde, intendencia de Rio Grande, Laura Colazo a la legislatura mientras ha habido llamados al senador mandato cumplido Marcelo Romero, y Miriam Boyadjian, que no respondió nunca, también se sumó Ricardo Garramuño hijo del extinto ex intendente y senador nacional Jorge Garramuño y también han hablado con Ana Colazo”, todo esto en voz de los actuales integrantes del armado en la provincia.

Jose Estabillo se encuentra en la provincia de Salta, pero esta semana estaría llegando a Tierra de Fuego para comenzar la campaña.

Desde el ámbito nacional cuentan con apoyo del desarrollismo y del armado de Roberto Lavagna, lo que no es un dato menor.

Todo está fríamente calculado y en la primera vuelta van con el PRO y de no darse lo planeado apoyarían la candidatura de Roberto Lavagna a la presidencia de la Nación.

El ex gobernador durante los periodos, 1991/1195 y 1995/1999, formo parte del Fondo de Infraestructura Regional hasta hace 3 años cuando se jubiló y se radico en Salta de donde es su actual esposa. La noticia realmente provocó sorpresa entre las demás fuentes consultadas, ya que daban a Estabillo como alejado de la política, pero “ahora que es un hecho el mapa político vuelve a dar un giro, porque no son pocos los que recuerdan al ex gobernador y estarían dispuestos a votarlos después de lo que ha pasado durante todos estos años en la provincia”, sostuvo la fuente que mañana viajará a Tolhuín para charlar con posibles candidatos en esa localidad, junto a otro histórico del MPF, Roque Martinelli.