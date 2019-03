Escuela especial N°2: Madre denunció posible agresión a su hijo ante la policía.

Elisabet Bahamonde comentó este medio que cuando llego a la escuela se encontró con la Directora Alejandra Diaz y que su hijo se encontraba en la biblioteca, de espaldas mirando vídeos, cuando la directora le dice que el niño está muy violento, cuando el niño sale nota que tiene un hematoma en el ojo y se encuentra lastimado, ante la falta de respuesta la madre llamó a la policía y radico la denuncia pertinente, porque esto no va a quedar así.

El celador de nombre Jose, dijo que el niño llego bien a l escuela y no mostraba, ninguna marca de ningún tipo. En la biblioteca solo se encontraban la directora, un hombre que no sabe y dos madres a las que les dijo que ella no había hecho nada, que no había tocado al niño, pero se mostraba exaltada.

Quiere que se haga justicia y que ademas se coloquen cámaras, para estar mas tranquilos, también exige una respuesta del ministerio de educación.