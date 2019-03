Eposto: “UNA VEZ MÁS, USAN LAS NOTICIAS FALSAS PARA ENSUCIAR TODO”.

No es mi estilo desmentir las constantes injurias y ataques que realizan diariamente desde la sombra con un enorme poder de propaganda en redes sociales.

Pero creo que esta vez es diferente. Porque no me atacan a mi, ni a la gobernadora. Si no, que ensucian a las fuerzas de seguridad y manipulan la causa Malvinas, tan cara al sentimiento de todos.

Les pido a los sectores opositores que reflexionen y paren un poco la mano. No se puede ensuciar a nuestras fuerzas, ni mucho menos utilizar la causa Malvinas para fines tan bajos.

La Escuela de Policía y Servicios Especiales desfilarán como todos los 2 de abril en el desfile cívico militar de Malvinas, más allá de que el Municipio ni siquiera invitó formalmente a la Secretaria de Estado de Seguridad. Y deseo que el próximo año, los mismos que realizan estas campañas basura, ya no estén más. Y no sean más que un triste recuerdo que nos avergüenza a todos.

N de la R: Cabe señalar que la Gobernadora no es la jefa de las fuerzas armadas federales, sino el presidente de la nación, y que de ninguna manera puede impedir el desfile, o cualquier actividad que estas realicen, ya que seria inconstitucional.