Encontraron muerta a una joven buscada desde el jueves

Mart 05/03719.-Su ex, de 21 años, fue detenido. Lo había denunciado por violencia y tenía una prohibición de acercamiento.

MISIONES – Fiorella Itatí Aghem, de 20 años, era buscada desde el jueves y este lunes al mediodía en la localidad de San Vicente fue encontrada muerta. Su cuerpo estaría en una chacra del ex kilómetro 50 de la ruta Nacional 14. Como parte de la investigación, no se descarta un femicidio y fue detenido su ex, un joven de 21 años.

La zona centro de la provincia de Misiones sigue consternada por la triste noticia del hallazgo sin vida de Fiorella Itatí Aghen. El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado en una chacra de la zona rural. La hipótesis más fuerte que manejarían los investigadores del caso es la de femicidio y por ello detuvieron de inmediato a su ex pareja, Leopoldo Borovski, de 21 años. Fuentes policiales consultadas por MisionesCuatro.com revelaron que Fiorella desapareció el jueves 28 de febrero y Borovski pasó al Brasil el viernes 1 de marzo junto a un grupo de amigos en una competencia Jeeps. El joven fue detenido apenas arribó al país, en la localidad de El Soberbio. Según datos revelados a este medio, en la Comisaría de la Mujer de San Vicente, Fiorella había radicado una exposición y denuncia por violencia, pesando sobre Borovski una prohibición de acercamiento. Además, de las averiguaciones realizadas por los investigadores surgió que el principal sospechoso mantuvo algunos acercamientos con la joven.

Autor: