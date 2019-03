En La Anónima de INTEVU El Club de Leones realizará nueva campaña de prevención

Río Grande.- El Club de Leones de Río Grande realizará el sábado 6 de abril una nueva campaña de prevención de factores de riesgo para la salud, en el marco de su permanente lucha contra la ceguera, principal eje de trabajo, y es por ello que se centrará nuevamente en la medición de glucosa en sangre y en el control de la presión arterial.

El presidente, César Prost, confió que “en esta oportunidad también contaremos con el apoyo de profesionales de la salud a los que desde ya le estamos muy agradecidos.

Asimismo, Prost agradeció al Gerente de esta sucursal de la Anónima, Carlos Comino, “porque siempre nos abre sus puertas para que nosotros podamos llevar esta campaña a los vecinos que concurren aquí”.

También, el Presidente del Club de Leones se refirió a la campaña de recolección de alimentos y ropa para ayudar al comedor comunitario ‘Granito de Amor’ que atiende en dos lugares de Río Grande.

Prost, junto a la secretaria Leticia García Mazán y la León María Ester Konrad, realizaron nuevamente la entrega de alimentos a esta entidad social.

La responsable de este comedor, Marta Antinao, agradeció este gesto y comentó que “ya llevamos prácticamente doce años de actividad y tenemos dos comedores, uno acá en 11 de Julio y Bilbao y el otro en el barrio ‘El Milagro’ de la Margen Sur”.

Confió que “no servimos la comida en los comedores, solamente damos la vianda porque creo que los niños deben comer con sus familias y por eso entregamos raciones para toda la familia: a los niños, al papá y a la mamá, de lunes a viernes a la tarde noche, alrededor de las 18:30 a 19:00 horas en ambos comedores. En la Margen Sur comenzaron a ingresar más familias, superan las cien personas ya y acá ingresaron personas mayores y andan alrededor de 70 personas, pero la verdad es que hay mucha gente que no está anotada e igual se le da la vianda, porque no prestamos atención a eso”.

“No solamente es un comedor, también tenemos ropero comunitario y damos útiles escolares para los niños, se festejan cumpleaños; hay muchas actividades más y el año que viene comenzamos con talleres, que ahora no lo puedo hacer porque estoy estudiando”, explicó Marta Antinao.

La entrevistada agradeció al Club de Leones por este aporte solidario. “El Club de Leones siempre colabora con nosotros; cuando hacen locro o alguna lentejeada, siempre nos traen también, por eso estamos muy agradecidos con ellos. Desde la época en que María Ester Konrad era presidente de los leones, siempre nos traen mercadería, juguetes y muchas otras cosas, ahora con César este acompañamiento sigue”.

La vecina acepta cualquier tipo de colaboración que se le pueda acercar. “Nosotros no solo hacemos guisos sino también otras variedades dependiendo de lo que los vecinos nos donen. Un artículo que usamos mucho es la sal, un kilo por día es lo que uso, la gente puede traer cualquier alimento, todo nos sirve”, dijo finalmente.