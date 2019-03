Cualquier parecido con Argentina es pura coincidencia: De 12.500 empresas solo quedan 3.500 en Venezuela

Indicó, en entrevista a Globovisión, que la producción nacional ha caído en un 56 % por lo que auguró que Venezuela está a punto de tener un sistema económico en decadencia total, debido a las expropiaciones que se han hecho al sector privado.

Asimismo, Larrazábal se refirió a la situación en el campo agrícola, donde los productores se han visto afectados por la escasez de semillas para sacar adelante sus cosechas y proveer de alimentos a las familias venezolanas. El gremialista aseguró que en Venezuela hace falta un cambio político que genere confianza para que los grandes capitales internacionales puedan invertir, sin ningún temor, en el país.

El dirigente empresarial se pronunció por un cambio en el modelo económico y político, con incentivo al sector privado y eliminar la práctica de las expropiaciones y las invasiones a las empresas incentivadas por el Gobierno por considerar que tales acciones “destruyeron lo que había y no nació algo nuevo”, aseguró.

Frente a los apagones de los últimos días, el Presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (Asogata), Leonardo Figueroa denunció la pérdida de más de 100 mil litros de leche en la Zona Norte del Estado Táchira como consecuencia de más 40 horas sin energía eléctrica.

“El sector agropecuario del estado de Táchira se encuentra en estado de emergencia ante los últimos cortes de luz y la falta de combustible. Solo en la zona norte de Táchira, productora de leche, se estima la pérdida de más de 100.000 litros de leche por falta de refrigeración. Es una situación lamentable en un país en el a veces los niños no tienen qué comer, ojalá pronto se solucione esta situación porque así todos los ganaderos iremos a la quiebra”, declaró.

Carlos Larrazábal G @clarrazabalg Un País potencia!! Eso nos decían día a día por los medios oficiales. Cuando se advertía del desastre y de lo que venía, se nos atacaba y perseguía. Ahora ante la negligencia y la corrupción, todos vivimos las consecuencias. Y los responsables como si nada. 93 Información y privacidad de Twitter Ads 99 personas están hablando de esto

Luego de los continuos apagones en el país, se vivieron saqueos generalizados al comercio. Frente a la situación la Cámara de Comercio de Maracaibo hizo un llamado urgente a las autoridades competentes a implementar las medidas necesarias para que no haya una nueva ola de saqueos que afecte a los comerciantes y empresas.

“Las empresas afectadas no solo fueron las que resultaron saqueadas por la colectividad, sino que también son aquellas que padecen los efectos de la crisis eléctrica y la declaratoria de días no laborales a causa de esta”, explicaron. Es por esto que piden la exoneración del impuesto a las actividades económicas cobrado por la autoridad municipal durante el lapso de seis meses.

Frente a la situación, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, lamentó que no haya un informe que especifique qué pasó en el país: “Ya tenemos un mes a punto de terminar totalmente paralizados. Desde hace un mese no hemos logrado tener actividad empresarial. No hay reportes de empresas que estén en normalidad”, dijo en entrevista para Circuito Éxitos.

Advirtió que ante esta situación se están perdiendo apróximadamente 200 millones de dólares diarios en el sector empresarial.

En alianza con Analítica.com.