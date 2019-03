CAUSA: Manzanares involucró a 3 ex funcionarios de Tierra del Fuego

– La declaración de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, como imputado colaborador en la causa judicial por los cuadernos de las coimas, involucró a tres ex funcionarios públicos de Tierra del Fuego, según supo Télam a partir de testimonios de distintas fuentes. Manzanares declaró que en 2009 desarrolló una ‘usina para lavar dinero’ en la ciudad de Ushuaia, y que a través de distintas operaciones que se ‘aprovecharon de la legislación vigente’ llegó a lavar ‘entre 5 y 7 millones de pesos’. Para ello, dijo haberse contactado con ‘el señor Vernet’ y ‘su socio Malemasi’, quienes le propusieron venderle ‘las cuotas sociales de una sociedad que explotaba un restaurante en el centro de Ushuaia, el Azul’. ‘Él (por Vernet) nos propone explotar el restaurante y nosotros debíamos abonar las leyes sociales y los impuestos brutos más un 5% del monto como costo de la operación de lavado. Se iba a desarrollar un salón de eventos también. No recuerdo con precisión cuánto dinero se llegó a lavar, entre $5 y $7 millones en el período en el que se desarrollaron estas operaciones’, admitió Manzanares. El ‘señor Vernet’ es Alejandro Vernet, político fueguino del radicalismo, ex secretario de gobierno de Río Grande, legislador provincial (1999-2003) y ministro coordinador de gabinete del ex gobernador Colazo, en 2004. En forma paralela, Vernet desarrolló varios emprendimientos, entre los más conocidos el local bailable y salón de eventos ‘El Náutico’, y el restaurante ‘Azul’ que menciona el ex contador de los Kirchner. Por su parte, ‘Malemasi’ es José Mallemaci, ex secretario de Contrataciones y Suministros en el gobierno del justicialista Hugo Cóccaro, en 2006 A su vez, Manzanares declaró que el contador de la sociedad ‘Sount Point’ que manejaba el restaurante Azul, era ‘Julio Del Val’. Incluso contó que en 2010 viajó a Ushuaia para comprar los hoteles ‘Mil810’ y ‘Las Hayas’ por instrucción del ex presidente Kirchner, y que se reunió con el dueño de ‘Mil810’, que era Julio Del Val, ex ministro de Economía de la provincia.

Fuente: www.elliberal.com.ar