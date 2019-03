Bahamonde:”La deuda de gobierno con el municipio al día de hoy es de 300 millones de pesos”.

En dialogo con este medio el funcionario explicó que se han enviado notas solicitando reuniones con el Ministro de Economía, José Labroca, pero no ha habido respuesta, se intentó mantener algún tipo de reunión está semana porque ha sido un mes medio flojo en envió de fondos

“Hay dos meses de atraso en dictar los definitivos de coparticipación y su pago por lo que eso también nos está complicando, remarcó, hay cobros de tributos pendientes, hay varias cosas por cobrar al gobierno de la provincia”.

Solamente en concepto de definitivos, en tres meses gobierno adeuda 50 millones de pesos, “este mes se ha hecho más extenso el envió de liquidaciones diarias que siempre están por encima de los 200 millones de pesos y hoy nos están debiendo más de 100 millones de pesos que corresponden al mes de febrero, que el gobierno provincial no ha cobrado. Por eso estamos tener alguna reunión con el Ministro de Economía para ver que están pensando hacer en estos días porque quedan 3 días para terminar el mes y estamos muy lejos de los que deberíamos recibir”.

Finalmente Bahamonde sostuvo que se les han enviado 3 o 4 cartas documento como mínimo y siempre vuelven con respuestas evasivas, que no es lo que planteamos. Esperemos que este mes mejoren los atrasos que tienen, veníamos bien pero la verdad que este no sabemos que paso y no tenemos ninguna respuesta”, finalizó