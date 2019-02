Vigilia del 2 de abril Concejales recibieron al Presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande

Mierc 20/02/19.- El Cuerpo de Concejales recibió al Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Roma Alancay, quién les explicó las tareas que se vienen desarrollando para la Vigilia del próximo 2 de abril. Además adelantó que el día 26 de marzo a partir de las 11 horas quedará inaugurada la Carpa de la Dignidad, y les manifestó a los concejales que tomaron la decisión de prohibir los carritos de venta cercanos al monumento de Malvinas. Por su parte la concejal Mora destacó que “año tras año como institución colaboramos con todo lo que es la organización de la Vigilia, teniendo en cuenta que para los riograndenses el sentimiento por Malvinas es muy profundo”. Además coincidió en la “necesidad de prohibir los carritos de ventas durante la Vigilia porque es un acto en donde no solamente se da homenaje, y recuerda a los que volvieron, sino que también se inmortaliza a aquellos que quedaron en las Islas Malvinas, por lo cual hay que crear conciencia, y generar el respeto por nuestros héroes”.

Río Grande.- Este miércoles las concejales Miriam Mora, Laura Colazo, y el concejal Raúl von der Thusen recibieron en la sala de Comisiones al Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Roma Alancay, quien a su vez estuvo acompañado por diferentes representantes del Centro.

Durante el encuentro los presentes dialogaron por espacio de una hora, y allí se analizaron diferentes aspectos y situaciones que tienen que ver con la realidad de ese sector de la comunidad, el funcionamiento de la Causa Malvinas durante el último año, como así también explicaron ante los ediles las tareas que se vienen desarrollando para la semana de Malvinas, el esfuerzo que implica la organización de una nueva edición de la tradicional Vigilia del 2 de Abril, y la novedad de que estarán prohibidos los carritos para venta de gaseosas, choripanes, y demás.

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que sinceramente es un “orgullo poder recibir en el Concejo Deliberante a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, donde nos han solicitado una colaboración para poder llevar adelante algunos de los pagos de todas las cosas que hacen, como lo es el tema de la pantalla, el sonido, de los calcos, la revista, y demás, incluso sabemos que vienen ex combatientes como todos los años a participar de la Vigilia del 2 de abril”.

En cuanto a la colaboración que se da desde el Concejo Deliberante, la edil sostuvo que “viendo como ha aumentado todo, además de la crisis existente que se está viviendo, es necesaria aumentarla nuevamente, con lo cual nos reuniremos con todos los concejales para poder conversar, y ver cuál sería el incremento que realizaremos para este año y poder darle en esta oportunidad una colaboración para la organización para la semana de Malvinas”.

Mora sostuvo que “desde el Concejo Deliberante una vez más estamos levantando la bandera por Malvinas, y reconociendo y ratificando nuestra soberanía ante que todo”.

Por otro se refirió a lo planteado desde el Centro de Veteranos de Malvinas, quienes manifestaron la necesidad de prohibir los carritos de ventas durante la Vigilia, para lo cual la edil manifestó que “es algo que venimos conversando desde hace tiempo, la evolución que ha tenido este tipo de ‘ferias’, o de carritos que se han dedicado a vender, donde la mayoría sabemos que son de estudiantes de colegios secundarios, pero nosotros entendemos que la noche del 2 de abril es de Vigilia, de homenaje, de recordar no solamente a los que volvieron, sino que también a aquellos que quedaron en las Islas Malvinas, entonces no es una noche de festival, ni de festejos”, sentenció.

Al respecto sostuvo que “a lo largo de los años hemos visto cómo ha ido cambiando esa convocatoria que han realizado los jóvenes, y como se han ido sumando otros sectores de la comunidad también a este tipo de ventas, por lo cual desde mi parte lo veo como una total falta de respeto, cada uno trata de poner en su stand algo que llame la atención, donde casi siempre es música, siendo que tenemos los actos, el acto de las 22 horas con el desembarco, entonces tener que estar mientras se desarrollan los diferentes actos con los stand al lado, con la música, con las luces, la verdad que no estoy de acuerdo, es una noche donde hay que imponer ante que nada respeto, por lo cual coincido con lo que nos han manifestado los ex combatientes de Malvinas de que no van a permitir el ingreso de ningún tipo de venta ambulante entre el sector en donde se encuentra el arbolito hasta el monumento, y desde el monumento hasta el barquito, llegando a Avenida Belgrano, por lo cual a lo largo de ese espacio se va a permitir ningún tipo de ventas”.

Finalmente indicó que “por el momento no necesitamos generar ningún tipo de ordenanza para la prohibición de este tipo de venta ambulante, la prohibición debe ser clara, y entendible, es un acto de conciencia, de conmemoración, de recordar a nuestros Héroes de Malvinas, es una noche que realmente da orgullo cuando se ve el desembarco, pero después la realidad es otra, la realidad es esa quita de soberanía que sufrimos hoy, saber que hay muchos que hoy tienen en Malvinas un lugar donde dejar una flor porque tienen a sus familiares en el lugar, mientras que también hay muchos que hoy no se saben dónde están, pero a lo largo del tiempo esperemos poder encontrarlos, y que junto a la Cruz Roja se los pueda reconocer, por lo cual no es necesario crear normativas, ni ordenanzas que prohíban la venta ambulante, creo que es una conciencia que debemos tener e ir generando, generar el respeto por nuestros héroes”.

“Estamos próximos a cumplir los 37 años de la Gesta de Malvinas”

Por su parte el Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas al Presidente de la institución Roma Alancay manifestó que “ha sido una reunión muy positiva junto a los concejales, donde les planteamos el trabajo que venimos haciendo durante todos estos años, sabiendo que estamos próximos a cumplir los 37 años de la Gesta de Malvinas, y a 24 años de la Vigilia ininterrumpida en nuestra ciudad, lo cual es un valor para toda la comunidad de Río Grande”.

En este sentido indicó que “el armado de la Carpa comenzará el día 23 de marzo, y el día 26 será la inauguración de la misma a las 11 de la mañana en nuestro monumento emblemático, y como todos los año se requiere tiempo, colaboración, y realizando todas estas reuniones para ir coordinando para el evento que se viene”.

Precisó que a los “ediles les hemos solicitado requerimientos logísticos y económicos, que son para solventar los gastos durante la semana, siendo que nosotros siempre requerimos la pantalla gigante en la que damos las diferentes charlas con los alumnos y comunidad”.

Asimismo mencionó que como evento confirmado habrá “nadadores de nuestra ciudad, y del país, que será el 30 de marzo, y se va a largar desde Prefectura Naval, también tendremos modelismo en el Centro Cultural Yaganes, y también vendrá una comitiva de Granaderos a caballo de la ciudad de Buenos Aires, será algo inédito tener a los Granaderos en nuestra ciudad”.

Puntualizó que “Río Grande es la Capital Nacional de la Vigilia, esto se extiende a lo largo del país, siendo que es el único acto importante donde hacemos la semana de Malvinas, la Vigilia, que estamos diez días con nuestra gente, con nuestros alumnos, y a lo largo de estos 37 años Río Grande tiene ese valor, que la gente del interior se vuelque a estar junto a nosotros”.

Finalmente se refirió a la prohibición de los carritos de ventas para este año señalando que “si bien todos los años se permitía realizar este tipo de ventas cerca al Monumento, el año pasado esto se sobrepasó, y hemos tomado la decisión de que no se pueda vender, es un evento importante en donde estamos conmemorando a nuestros compañeros, entonces tiene que ser un acto muy solemne, como debe de ser para conmemorar a nuestros compañeros, un acto muy ordenado”.