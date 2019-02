Tierra del Fuego y Santa Cruz las dos provincias que no dieron aumento salarial en 2018.

Juev 21/02/19.- Tierra del Fuego y Santa Cruz aparecen como las únicas dos provincias que no dieron aumentos salariales en el 2018, mientras otros estados supuestamente en peor condición económica, dieron aumentos de hasta el 48%

Mientras hubo provincias como La Rioja, 37%, o Tucuman 48%, Salta 37%, en Tierra del Fuego y Santa Cruz no hubo recomposicion salarial y en el ultimo llamado a paritarias de esta semana, se ofrecio un 15% cuando la inflacion acumulada llega al 130 %.

Estos son datos del Ministerio de Trabajo de la Nacion, publicados hoy que muestran una realidad realmente grave para los ciudadanos de la provincia.

Los dirigentes sindicales le apuntan al Ministro de Economía, José Labroca, el único funcionario del gobierno provincial que no solo no da información, sino que niega cualquier tipo de acuerdo en incluso se encargó de plantear en el presupuesto del año pasado que no había partidas disponibles para el 2018, ahora con un presupuesto reconducido la situacion puede ser aun peor.