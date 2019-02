Si hay coronograma electoral 2019 y aquí te lo mostramos.

CronogramaElectorarl2019

A través de rumores se había tratado de instalar que no había cronograma electoral de la provincia, pero si hayy y es el que publicamos a continuación en forma exclusiva.

CRONOGRAMA ELECTORAL 2019 30/04

Cierre del Padrón Provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

180 días antes de las elecciones generales.

Art. 25, C.E.N

Determinación de la suma en concepto de viáticos por parte del Ministerio del

Interior.

2019 DICIEMBRE 12 2020 ENERO 12 2019 NOVIEMBRE 11 2019

SEPTIEMBRE 09 2019 AGOSTO 08 2019 AGOSTO 07

2019 OCTUBRE 10 10/05 Vence el plazo para la apertura del registro de

empresas de encuestas y sondeos de opinión (P.A.S.O).

30 días antes de la oficilización de la lista de candidatos.

Art. 44 ter, Ley 26.215 25/05

Vence el plazo para que los electores realicen reclamos respecto a su

ausencia/errores en el Padrón Provisorio y para solicitar la eliminación de fallecidos.

15 días corridos desde la publicación del Padrón Provisorio.

Art. 27, C.E.N 12/06 Vence el plazo de solicitud de reconocimiento de

Alianzas Transitorias y Confederaciones para participar en los comicios.

60 días antes de la fecha de las P.A.S.O. Art. 10/Art. 10 bis, Ley 23.298

17/06 Constitución de Junta Electoral de agrupaciones

políticas.

Desde la convocatoria a elecciones y hasta 55 días antes

de las P.A.S.O.

Art. 2, Decreto 443/11

Vence el plazo para que las agrupaciones políticas

comuniquen a la Justicia Electoral la integración,

reglamento, domicilio y sitio web de las juntas

electorales partidarias.

55 días antes de la fecha fijada para las P.A.S.O.

Art. 2, Decreto 443/11

Vence el plazo para la asignación de colores de las

boletas partidarias para las elecciones P.A.S.O y

Generales.

55 días antes de la fecha fijada para las elecciones

P.A.S.O y Generales.

Art. 25, Ley 26.571 y Art. 16, Decreto 443/11

19/06

Asignación de colores para agrupaciones nacionales y

comunicación a los juzgados federales.

48 h Siguientes a la presentación de la solicitud.

Art. 18, Decreto 443/11

20/06

Asignación de colores para agrupaciones distritales

que no pertenecen a una agrupación nacional.

24 h luego de la asignación a las agrupaciones

nacionales.

Art. 19 Decreto 443/11

22/06

Vence el plazo para la presentación de listas de

precandidatos para las P.A.S.O ante la Junta Electoral

Partidaria.

50 días antes de las P.A.S.O.

Art. 26, Ley 26.571

24/06

Vence el plazo de admisión o rechazo de las listas por

la Junta Electoral Partidaria.

48 h siguientes a la presentación de la lista de

precandidatos.

Art. 27, Ley 26.571

Vence el plazo para que las juntas partidarias

comuniquen a los juzgados federales las listas de

precandidatos oficializados, para que éstos, a su vez, lo

informen a la DINE para la asignación de aportes y

espacios de campaña.

24 h siguientes a la oficialización de las listas de

precandidatos.

Art. 30, Ley 26.571

27/06

Presentación de modelos de boletas por parte de las

listas internas ante la Junta Electoral Partidaria.

Dentro de los 3 días posteriores a la oficialización de

precandidatos.

Art. 38, Ley 26.571

28/06

Oficilización de los modelos de boleta por parte de la

Junta Electoral Partidaria.

24 h siguientes a la presentación de los modelos.

Art. 38, Ley 26.571

29/06

Vence el plazo de presentación de los modelos de

boletas oficializadas por parte de las juntas electorales

partidarias ante los juzgados federales con

competencia electoral.

24 h siguientes a la oficilización de los modelos de

boletas.

Art. 38, Ley 26.571

2/07

Vence el plazo para designar Responsable Económico Financiero por agrupación política ante la DINE y comunicar a los juzgados federales con

competencia electoral.

40 días antes de las P.A.S.O. Art. 32, Ley 26.571

Designación de un responsable técnico y un representante

tecnológico por lista y agrupación ante la DINE. Art. 24, Decreto 1.142/15

7/07

Vence el plazo para el Sorteo Público de Asignación de Espacios de Publicidad Electoral.

Hasta 15 días antes del inicio de la campaña de publicidad audiovisual.

Art. 14, Decreto 1.142/15 12/07

Vence el plazo para que los juzgados federales resulevan la aprobación formal de las boletas oficializadas.

30 días antes de la fecha de las P.A.S.O. Art. 38, Ley 26.571

Inicio de la Campaña Electoral para las elecciones P.A.S.O.

30 días antes de las P.A.S.O. Art. 31, Ley 26.571

Vence el plazo para designación de autoridades de mesa.

30 días antes de las P.A.S.O. Art. 75, C.E.N

Vence el plazo para la designación y ubicación de las

mesas receptoras de votos.

30 días antes de las P.A.S.O. Art. 77, C.E.N

Impresión y públicación del padrón definitivo. 30 días antes de las P.A.S.O.

Art. 29 y 30, C.E.N 22/07

Vence el plazo para que los electores requieran la subsanación de errores u omisiones en el Padrón Electoral -sólo enmiendas de erratas u omisiones-.

20 días antes de las P.A.S.O. Art. 33, C.E.N

Inicio de la Campaña Electoral en los Servicios de Comunicación

Audiovisual.

20 días antes de las P.A.S.O. Art. 31, Ley 26.571

27/07

Publicación de lugares y mesas de votación. Al menos 15 días antes de las

P.A.S.O. Art. 80, C.E.N Inicio de la prohibición de publicidad de actos de gobierno suceptibles de promover la captación del voto.

15 días antes de la fecha fijada para las P.A.S.O.

Art. 64 quarter, C.E.N 1/08 Destrucción de documentos cívicos de ciudadanos fallecidos.

10 días antes de las P.A.S.O. Art. 22, C.E.N 8/08

Vence el plazo para la apertura del registro de empresas de

encuestas y sondeos de opinión (Generales).

30 días antes de la oficilización de la lista de candidatos.

Art. 44 ter, Ley 26.215 9/08 08:00 h Fin de la Campaña

Electoral para las elecciones P.A.S.O.

48 h antes del acto electoral. Art. 31, Ley 26.571

Inicio de la veda electoral.

Prohibición de realizar actospúblicos, proselitismo, publicar y

difundir encuestas y sondeos preelectorales.

Desde 48 hs. antes de la inciación de los comicios y hasta el cierre

del mismo.

Art. 71 inc f, C.E.N 11/08

Elecciones PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS -P.A.S.OSegundo domingo de agosto del año en que se celebran las

elecciones Generales.

Art. 20, Ley 26.571 Prohibición de publicar y difundir encuestas y

proyecciones sobre el resultado de las P.A.S.O.

8:00 a 21:00 h. Durante la realización de los comicios y hasta 3 h después de su cierre.

Art. 71 inc h, C.E.N 13/08

Vence el plazo para realizar reclamos y protestas sobre los

vicios en la elección y en la constitución y funcionamiento

de las mesas. 48 h siguientes a la finalización de

las P.A.S.O. Art. 110 y Art, 111 C.E.N

Inicio del escrutinio definitivo de las elecciones P.A.S.O.

Vencido el plazo de los Art. 110 y 111, C.E.N. Art. 112, C.E.N

28/08

Vence el plazo para la constitución de las juntas electorales nacionales.

60 días antes de las elecciones Generales.

Art. 48, C.E.N.31/08

Vence el plazo para la presentación del informe final por lista ante el Responsable Económico Financiero.

20 días después de las P.A.S.O. Art. 36, Ley 26.571 7/09

Vence el plazo para el registro de candidatos proclamados en las P.A.S.O y

pedido de oficialización de listas.

50 días antes de las elecciones Generales. Art. 60, C.E.N

10/09

Presentación ante la Justicia Electoral del informe final de campaña por agrupación. 30 días luego de finalizadas

las P.A.S.O.

Art. 37, Ley 26.571

13/09

CONVOCATORIA DEBATE PRESIDENCIAL OBLIGATORIO

5 días hábiles posteriores a la proclamación de candidatos.

Art. 64 septies, C.E.N 17/09

Vence el plazo para la oficilaización de los candidatos por parte de la Justicia Electoral.

5 días después de la presentación de candidatos.

Art. 61, C.E.N 17/09 Vence el plazo para realizar el Sorteo Público de

Asignación de Publicidad Electoral – DINE.

Hasta 15 días antes del incio de la campaña de publicidad

audiovisual.

Art. 14, Decreto 1142/15 22/09

Inicio de la Campaña Electoral para elecciones Generales.

35 días antes de las elecciones Generales.

Art. 64 bis, C.N.E 22/09

Vence el plazo para la designación de dos responsables económico-financieros por agrupación política. Al momento del inicio de la Campaña Electoral.

Art. 27 y 31, Ley 26.215 27/09

Vence el plazo para la presentación de boletas ante las juntas electorales

nacionales. 30 días antes de las elecciones Generales.

Art. 62, C.E.N

27/09

Vence el plazo para la ratificación y ubicación de las autoridades de mesa.

30 días antes de las elecciones Generales.

Art. 75, C.E.N

27/09

Impresión y públicación del Padrón Definitivo. 30 días antes de las

elecciones Generales. Art. 29 y 30, C.E.N

2/10

Inicio de la Camaña Electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual.

25 días antes de las elecciones Generales. Art. 64 ter, C.E.N

10/10

Vence el plazo para la justificación de la no emisión de voto en las P.A.S.O.

60 días posteriores a las P.A.S.O. Art. 125, C.E.N Vence el plazo para el pago de viáticos de autoridades de mesa P.A.S.O. 60 posteriores a las P.A.S.O.

Art. 72, C.E.N 12/10

Inicio de prohibición de la publicidad de los actos de gobierno suceptibles de promover la captación del voto. 15 días previos a las elecciones Generales.

Art. 64 quáter, C.E.N Publicación de los lugares y mesas de

votación. 15 días previos a las elecciones Generales.

Art. 80, C.E.N 17/10

Vence el plazo para informar sobre el monto de aportes públicos a la Campaña

Electoral por rubro, monto, partido, con indicación de sumas entregadas y

pendientes de pago. 10 días antes de las elecciones Generales.

Art. 53, Ley 26.215

Vence el plazo para la presentación del Informe Previo de Campaña.

10 días previos a las elecciones Generales.

Art. 54, Ley 26.215

19/10

Prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales.

8 días previos a las elecciones Generales.

Art. 44 quáter, Ley 26.215

25/10

Finalización de la Campaña Electoral.

8:00 h.

Art. 64 bis, C.E.N

Inicio de la veda electoral. Prohibición de

realizar actos públicos, proselitismo,

públicar y difundir encuestas y sondeos

preelectorales.

8:00 h.

Art. 71 inc. F, C.E.N

27/10

ELECCIONES GENERALES.

Cuarto domingo de octubre inmediatamente

anterior a la finalización de los mandatos.

Art. 53, C.E.N

Prohibición de publicar y difundir encuestas

y proyecciones sobre el resultado de las

elecciones Generales.

8:00 – 21:00 h.

Art. 71, inc. h, C.E.N

29/10

Vence el plazo para reclamos/protestas

sobre vicios en la Elección General y en la

constitución y funcionamiento de las mesas.

48 h siguientes a la Elección General.

Art. 110 y 111, C.E.N

Inicio del Escrutinio Definitivo elecciones

Generales.

Vencido el plazo del artículo 110, C.E.N.

Art. 112, C.E.N

24/11

SEGUNDA VUELTA

ELECTORAL.

Elección Presidente y

Vicepresidente entre las dos

fórmulas mas votadas en

primera vuelta, en caso de

que ninguna de ella

alcanzare las mayorías del

Art. 149, C.E.N.

Dentro de los 30 días de

realizada la Elección General.

Art. 150, C.E.N

26/12

Vence el plazo para justificar

la no emisión del voto en las

elecciones Generales.

60 días después de las

elecciones Generales.

Art. 125, C.E.N

Vence el plazo para el pago

de los viáticos a las

autoridades de mesa.

60 días después de las

elecciones Generales.

Art. 72, C.E.N

Vence el plazo para la

restitución del monto

recibido como aporte para la

campaña de las agrupaciones

que retiraron sus candidatos.

60 días después de las

elecciones Generales.

Art. 39, Ley 26.215

25/1

Vence el plazo para la

presentación del Informe

Final de aportes de campaña.

90 días después de las

elecciones Generales.

Art. 58, Ley 26.215. Acordadas

131/07 y 158/11, C.E.N