Rio Grande: 2019 con el parque industrial devastado y ninguna ayuda.

Dom 03/02/19.- En una recorrida realizada hoy por gran parte del Parque Industrial de Rio Grande, el panorama que se observa es devastador. No queda nada en pie, la mayoría de las fabricas han despedido a más de 50 % del personal, el resto está suspendido y algunos, como los trabajadores de Badisur permanecen en la puerta de la empresa con la esperanza de recuperar sus empleos.

Esta no es una fantasía, ni siquiera una crítica es un reportaje fotográfico que evita mayores comentarios, ya ni siquiera se sabe cuántos empleos se perdieron en estos tres años, cuantos negocios cerraron sus puertas y cuál será el futuro de todas esas personas.

Miriam Planes Secretaria Gremial de SOIVA, dialogó con este medio en la tarde de hoy y planteo un panorama desolador para el sector textil, que ha perdido más del 50% de los empleos y las empresas han cerrado sus puertas.

En este marco no ha habido un solo reclamo en tres años, no hubo ninguna propuesta de reactivación concreta, ni de extensión del régimen de promoción industrial, muy por el contrario se acompañaron políticas nacionales que destruyeron la industria, el comercio, el salario y el consumo, hoy no hay ninguna señal desde la nación, ni desde la provincia que indique, ni siquiera la continuidad de la Ley 19640 y todos sabemos que sin ley esta Isla va a ser un páramo.

Los datos que aparecen a continuación son solo de la UOM fabrica por fabrica, a eso hay que agregarle el cierre de PyMES, comercios, talleres, pequeños emprendimientos y la pérdida de poder adquisitivo que conllevan 3 años de congelamiento salarial en el sector público lo que implica que el circulante a desaparecido de las calles, no hay un peso.

Estamos peor que en el 2001 y es innegable que a nadie se le cae una idea para salir de esta situación, se contratan periodistas para armar chiqueros mediáticos con la complicidad de los locales, pero aumentó la pobreza y la indigencia tanto en Ushuaia como en Rio Grande, alguien dijo hace unos días “nunca había visto la cantidad de gente que va a buscar el bolsón comunitario a la municipalidad”, y si son más de 3000 personas, solo en esta ciudad, el gobierno provincial contó como una hazaña que asiste a 6500 personas con los planes PEL 4 mil pesos, es decir mantener bolsones de pobreza.

Rio Grande tampoco cuenta con ninguna colaboración de parte del ejecutivo provincial, y seguramente todos ustedes han visto que el 99% de los anuncios de obras del gobierno nacional son para Ushuaia, presentados por el gobierno Provincial, no funciona el hospital, no funciona la educación, nadie sabe para que esta el INFUETUR, por ejemplo, o la dirección de hidrocarburos, ya que los acuerdos que han firmado son nefastos, no han podido reconstruir tres hosterías, pero han gastado millones de pesos en viajes que aun están tratando de explicar, cual es la función de Medio Ambiente, la seguridad hace agua por los 4 costados. Esta es la realidad, lo que vemos todos los días.

IATEC: Cuenta con 892 trabajadores de los cuales 282 son PPD. Hoy los PPD se encuentran trabajando con una claridad hasta fines de febrero sin una claridad para el resto de los meses.

ELECTRO FUEGUINA: Cuenta con 283 trabajadores de los cuales 36 son PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de ingreso el personal permanente se encuentra suspendidos desde el 21 de enero hasta el 01 de marzo inclusive.

FOXMAN: Cuenta con 26 trabajadores permanentes. Hoy es todo incierto no perciben salario no tiene que producir hay un abandono de parte de la patronal.

AUDIVIC: Cuenta con 73 trabajadores que solo están a la espera del cobro de algunos equipos de aire acondicionados que pudieron vender ya que hay un abandono rotundo de parte de la empresa.

GRUPO DIGITAL: Cuenta con 254 trabajadores de los cuales 58 son ppd

Hoy los ppd no tiene fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 4 de marzo inclusive.

CARRIER: Cuenta con 132 trabajadores de los cuales 28 son PPD . Hoy los PPD no tiene fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 15 de febrero inclusive

SOLNIK: Cuenta con 77 trabajadores de los cuales 14 son PPD. Hoy hay 4 PPD sin fecha de ingreso.

FAMAR: Cuenta con 140 trabajadores permanentes trabajando con una jornada reducida con el 8% menos del salario.

GRUPO RADIO VICTORIA: Cuenta con 378 trabajadores de los cuales 30 son PPD Hoy los PPD no tiene feche de ingreso.

CISA IFRESA: Cuenta con 35 trabajadores permanentes están suspendidos hasta el 04 de febrero inclusive.

MIRGOR: 230 trabajadores permanente trabajando en un solo turno

AIRE DEL SUR:

Cuenta con 97 trabajadores de los cuales 82 son permanentes y 15 ppd

Hoy los ppd no tiene fecha de regreso y a partir del 21 de enero los trabajadores permanentes se encuentran en su periodo vacacional y a partir del 25 de febrero estarán suspendidos hasta el 10 de marzo inclusive con una prolongación flexible hasta el mes de agosto.

FAPESA: Cuenta con 241 trabajadores de los cuales 18 son ppd

BRIGHTSTAR: Cuenta con 424 trabajadores de los cuales 31 son ppd Hoy los ppd no tienen fecha de ingreso hoy los trabajadores de Brightstar. No cuentan con un panorama alentador ya que la empresa sigue planteando suspensiones y la desvinculación de trabajadores.

AUDIVIC: Cuenta con 73 trabajadores que solo están a la espera del cobro de algunos equipos de aire acondicionados que pudieron vender ya que hay un abandono rotundo de parte de la empresa.

BGH: Cuenta con 830 trabajadores de los cuales 130 son ppd Hoy los ppd no tienen fecha de ingreso.

Los trabajadores permanentes están con suspensión, la empresa informo q no tendría actividad en marzo y que pretende deducir personal.

IATEC: Cuenta con 892 trabajadores de los cuales 282 son ppd. Hoy los ppd se encuentran trabajando con una claridad hasta fines de febrero sin una claridad para el resto de los meses.

ELECTRO FUEGUINA: Cuenta con 283 trabajadores de los cuales 36 son ppd. Hoy los ppd no tienen fecha de ingreso el personal permanente se encuentra suspendidos desde el 21 de enero hasta el 01 de marzo inclusive.

FOXMAN: Cuenta con 26 trabajadores permanentes. Hoy es todo incierto no perciben salario no tiene que producir hay un abandono de parte de la patronal.Al día de la fecha se informa la situación del parque industrial con sus respectivas plantas.

MIRGOR: Cuenta con 230 trabajadores permanente trabajando en un solo turno AIRE DEL SUR: Cuenta con 97 trabajadores de los cuales 82 son permanentes y 15 ppd Hoy los ppd no tiene fecha de regreso y a partir del 21 de enero los trabajadores permanentes se encuentran en su periodo vacacional y a partir del 25 de febrero estarán suspendidos hasta el 10 de marzo inclusive con una prolongación flexible hasta el mes de agosto.

FAPESA: Cuenta con 241 trabajadores de los cuales 18 son ppd- Hoy los ppd no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 14 de febrero inclusive.

ATHUEL cuenta con 10 trabajadores y no tiene panorama de producción

Fabricas que ya no están;

Visteon

Ipsa

Interclima

TELECOM

Esto no es más que un repaso de lo que hoy tiene Rio Grande en el parque industrial, así comienza el 2019 en lo que otrora fuera la ciudad industrial de la provincia, el polo de desarrollo, y otras denominaciones que hoy no tienen ningún sentido, no existe más eso, y ninguno que recorra ese sector de la ciudad se dará cuenta que aquí se ha llegado a un punto de quiebre y los trabajadores son los que están pagando los platos rotos, mientras a quienes deberían estar defendiendo la situación de miles de ellos, están ocupados en la campaña a la reelección, colgando carteles o haciendo propaganda en medios nacionales con el dinero de los fueguinos. Algo debe estar muy mal para que se haya perdido de tal forma el sentido de solidaridad, de pertenencia, de respeto a la dignidad humana, de sensibilidad social y por sobre todas las cosas la ética a la hora de decir las cosas como son.

Es hora de hacer y dejar de decir, porque es obvio que con anuncios ya no se arregla más nada, con fotos tampoco, y menos faltando a la verdad.