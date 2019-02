Paritarias, presupuesto y salarios Federación Docente, CTA-A: “Asambleas y No Inicio de 72hs. Paro nacional el 8M”

Por Armando Cabral

Lun 25/02/19.- Ante la negativa del gobierno nacional de convocar a las Paritarias Docentes y de los gobiernos de Vidal, Rodríguez Larreta, Alicia Kirchner y otros a reconocer la brutal pérdida salarial en el 2018, producto de una inflación desbordada, la Federación Nacional Docente, FND en la CTA Autónoma, convoca a realizar asambleas docentes en todo el país e impulsar un No Inicio de clases con un paro de 72 horas y movilización el día 6 de Marzo. Esta medida se realizará en tanto no se convoque a paritarias nacionales y las provincias no reconozcan la pérdida salarial del 2018 y un aumento que vaya a cubrir la canasta familiar del 2019.