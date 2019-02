Laguna Seca: “La estancia propietaria del espacio no cobrara para que hagan la obra hídrica que solucionaría el problema.

Así lo dio a conocer el gobierno de la provincia, cuando se le consultó si al ser un espacio privado no deberían los propietarios poner dinero para solucionar un problema que está dentro de su propiedad. La insólita respuesta nos hora cualquier comentario La insólita respuesta fue “la colaboración de la estancia Maria Bethy es… Leer más »

La insólita respuesta fue “la colaboración de la estancia Maria Bethy es NO cobrarnos para que hagamos la obra en sus tierras”.

Es decir que el estado deberá poner casi 30 millones de pesos dentro de un campo privado por un problema que aqueja a toda una comunidad y por la cual los millonarios dueños jamás se preocuparon, aun a sabiendas de los problemas de salud que han generado en toda la población, como también las comunicaciones ya que cuando el polvo que sale de allí producto del viento es mucho los aviones no ingresan al aeropuerto, y además el municipio debe destinar, maquinaria y personal para limpiar la acumulación de arena sobre la ruta de circunvalación.

Las fotografías tomadas hoy vuelven a demostrar esto y además la situación del Barrio Chacra XI, que como se puede apreciar está cubierto de polvo.

Para esta obra en 2017 se destinaron 29 millones de pesos pero nunca se concretó y hace una semana cuando publicamos la nota sobre lo que estaba pasando, desde el gobierno salieron a responder por los medios amigos que no publicaron una letra y donde saben que no se les cuestionará nada, dando este tipo de respuestas o no sabiendo siquiera cuales son las dimensiones comparables con la laguna de 400 Hectáreas

, bueno se lo contamos, es el equivalente a 400 manzanas de la ciudad, un tamaño mayor que todo chacra II.

El problema sigue sin solucionarse y es prácticamente imposible que este año los riograndenses veamos terminado este grave problema para toda la ciudad.