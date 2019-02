Gustavo Ventura: “Ushuaia requiere urgentemente otra visión política, seriedad y gestión de verdad”

“En estos días pasó algo en Tierra del Fuego que la gente tomó nota, casi en simultáneo hubo dos actos de apertura de sesiones, uno en Río Grande y otro en Ushuaia, el que hizo Gustavo Melella rindió cuentas a sus vecinos de los trabajos realizados en la ciudad durante el 2018, respecto a avances puntuales en obra pública, salud, deportes, juventud e infraestructura y mostró un lineamiento sólido y claro respecto a lo que espera del 2019, en Ushuaia nada de esto pasó, el intendente no rindió cuentas de nada, no rindió cuentas de su gestión del 2018 que tiene muchos puntos oscuros, no explicó por qué siguió los pasos de Mauricio Macri y de su aliada política Rosana Bertone endeudando terriblemente la municipalidad, o por que fue contra los trabajadores municipales no dando un aumento sensato, o los aumentos de impuestos y del pasaje de colectivos, tampoco explicó cuestiones poco claras respecto a contrataciones, y menos aún dio un lineamiento concreto respecto hacia donde quiere que vaya Ushuaia.”

También resaltó que “Es importante dejar de venderle humo a la gente de Ushuaia, los vecinos necesitan un intendente con un plan a corto y mediano plazo, el actual tuvo la oportunidad de mostrarlo en esta apertura de sesiones y no lo hizo, entonces no tiene plan.”

“El modelo de éxito de Río Grande va a ser replicado en Ushuaia por nosotros, el modelo de austeridad, de orden en los números, de programación y proyección de la obra pública, de salud municipal y mucho más, nos venimos preparando hace tiempo, tenemos los equipos técnicos y políticos para que Ushuaia salga de la situación de emergencia en la que está hoy, nos quieren vender que por pintar el piso con pintura al agua Ushuaia está más linda, es mentira, Ushuaia está destrozada, y para que los Ushuaienses y quienes nos visitan realmente la vean linda, debemos trabajar en serio en un proyecto municipal”.

De cara a las elecciones Consultado por los rumores que ya lo definen como el candidato a disputar la intendencia por el espacio de Gustavo Melella indicó “Estoy muy tranquilo, políticamente cumplo el rol que necesita Gustavo Melella y el conjunto de fuerzas políticas que incluyen el frente que se conformó, todos saben ya que cuento con un plan y un excelente equipo de trabajo para encabezar un proyecto municipal ya hemos mostrado los lineamientos, mi postura en este tiempo fue seguir haciendo lo que hice siempre, que no es ni operar en los medios, ni desprestigiar a otros posibles candidatos, sino trabajar con el vecino, con las propuestas, con las ideas, conformar equipos e ir con la verdad, elegí ese camino y hoy puedo decir que soy el único que tiene un plan sólido, serio, enfocado en replicar la gestión de Río Grande, en potenciar el turismo, en llevar adelante una gestión seria y austera y en ampliar fuertemente la obra pública en Ushuaia para que sea una ciudad que brinde todo lo que necesitan los vecinos para vivir bien como también que sea un destino turístico de excelencia.”