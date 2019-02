EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO CON CUBA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “EDUCA A TU HIJO” EN RÍO GRANDE

No les va a gustar.

Juev 24/01/19.- Siempre he dicho que a cualquier persona que ocupe un cargo público, electo o no, en un sindicato, organización civil o lo que fuere, no le importa que lo critiquen, lo insulten o lo cuestionen, si les preocupa que los investiguen y mucho más que esas investigaciones o informaciones que pretenden ocultar salgan a la luz. Es muy raro encontrar alguien que pueda ser un gran político sin dejar de ser una gran persona, como dijo Nelson Mandela.