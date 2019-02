 Causa Melella: Ibarra aseguró que Eposto cometió el delito de peculado

“Eposto admite públicamente por todos los medios de comunicación que ha participado en la comisión de un delito. Se trata de peculado, esto es, prestar u otorgar bienes del Estado en beneficio personal o de un tercero, en este caso a favor del señor Hugo Moya”.

Ibarra expresó que “esto es justamente lo que él está admitiendo respecto de Moya, con el agravante que este señor recibió este beneficio (una vivienda entre otros) con el único fin presentarse en las actuaciones judiciales como testigo y realizar las denuncias que hizo”.

Asimismo, el abogado recordó que “esas circunstancias están debidamente acreditadas. Moya expresamente indica esto en el expediente y existen mensajes desde su teléfono con la señora Gauto, certificados por escribano público, en los que el testigo admite haber recibido una serie de beneficios de parte de funcionarios del Gobierno Provincial para presentarse en sede judicial contra el Intendente”.

Por otra parte, Ibarra informó que se ha pedido al IPV y a la Policía de la Provincia todas las actuaciones sobre el destino de esta vivienda.

“Como consecuencia de estas investigaciones, la fiscalía tendrá que decidir en el marco de una causa nueva las actuaciones del Secretario de Seguridad de la Provincia”, subrayó el abogado.

Finalmente, reiteró que “las grabaciones que se escucharon por los medios no existen en los teléfonos de las supuestas víctimas. Son grabaciones implantadas que no fueron enviadas ni recibidas por el teléfono de Gustavo Melella. Todo es una maniobra totalmente armada. Me sorprende que Eposto haga referencia a elementos de una causa otorgándoles certeza a unos supuestos audios que ni siquiera están en el expediente. Esto me genera sospechas que él tiene otro tipo de intervención en todo esto”, concluyó.